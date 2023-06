Musik von der Bühne, kühle Getränke und jede Menge gut gelaunte Festgäste – so zeigte sich das Dunninger Dorffest am Samstagabend. Doch die Stimmung kippte in der Nacht, als eine Personengruppe mit laut Polizei „aggressiver Grundstimmung“ dazukam und für ein plötzliches Ende sorgte.

Die jungen Männer, die im Alter zwischen 15 und 16 Jahren gewesen sein sollen, drangsalierten nach Angaben der Polizei einige Gäste und provozierten offenbar Konfrontationen. Von Seiten der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz heißt es: „Im Verlauf des Festes kam es nach aktuellem Stand zu mindestens drei Körperverletzungsdelikten, bei denen fünf Personen, darunter auch ein Mitarbeiter eines vom Veranstalter beauftragten Sicherheitsdienstes, nicht unerheblich verletzt worden sind.“

Mehrere Streifen im Einsatz

Die Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsunternehmens hätten daraufhin das Fest verlassen, bestätigt die Polizei. Der Veranstalter reagierte ebenfalls und stellte den Alkoholausschank eine Stunde vor dem offiziellen Ende ein. Von der Polizei rückten mehrere Streifen, auch aus den umliegenden Revieren, an. Die genaue Anzahl der Kräfte wird aus einsatztaktischen Gründen nicht mitgeteilt.

Einige der jungen Täter sollen in ein Auto eingestiegen und Richtung Rottweil geflohen sein. Jedoch machten sie offenbar auch vor weiteren Straftaten nicht Halt. So rissen sie laut Polizeiangaben unbemerkt von drei Streifenwagen die Kennzeichenschilder ab und nahmen diese mit.

Zeugen und Videoaufnahmen gesucht

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen soll es sich bei den mutmaßlichen Tätern um eine Gruppe Jugendlicher aus dem Bereich Rottweil handeln. Laut der vorliegenden Personenbeschreibungen hätten die Jugendlichen alle Dauerwellen gehabt.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zu den Körperverletzungsdelikten aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu den Tätern oder das Auto geben können, Videoaufzeichnungen gefertigt oder die Vorfälle beobachtet haben, sich unter Telefon 07422/2 70 10 zu melden.