Dorfentwicklung in Maulburg: Grundstück soll dichter bebaut werden

Der Gemeinderat Maulburg hat sich dafür entschieden, das Haus mit der Anschrift Röttler Straße 10 abzureißen. Es soll Platz machen für drei Reihenhäuser.
Andreas Schauer (planwerkschauer) hat im Gemeinderat die aus seiner Machbarkeitsstudie resultierenden Bebauungsvarianten für das Gebiet rund um die Röttler Straße 10 vorgestellt. Im Frühjahr hat die Gemeinde drei Grundstücke in diesem Areal erworben. Zwei Flurstücke sind innenliegend, das heißt, sie liegen nicht direkt an der Straße. Es gebe eine Baulast von 1998, die den Zugang und die Befahrbarkeit für diese hinteren Grundstücke dauerhaft sichere.