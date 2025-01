1 Ein Ort, wo alle Generationen sich zu einer Tasse Kaffee treffen und sich austauschen können, fehlt bislang in Ostelsheim. Das soll sich bald ändern. Foto: © sebra - stock.adobe.com

Ein Begegnungsort für alle Generationen soll das geplante Projekt werden – das ist in einem weiteren Bürgerworkshop am Freitag und Samstag geplant.









Link kopiert



In einem ersten Bürgerworkshop im Herbst wurde unzählige Ideen für das Vorhaben gesammelt, in der zweiten Runde am Freitag und Samstag wird das Vorhaben jetzt wesentlich konkreter. Was geplant ist und was dann die nächsten Schritte sein werden, verrät Projektmanagerin Lena Abdi im Interview mit unserer Redaktion.