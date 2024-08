Dorfbeck in Gutach: Der beste Jungbäcker ist jetzt Meister

Dorfbeck in Gutach

1 Dominik Lehmann hat bereits viel gemeistert, im gleichen Zug aber auch noch viel vor sich. Foto: Kornfeld

Dominik Lehmann, Sohn vom Gutacher Dorfbeck, hat seine Meisterprüfung als Bäcker bestanden. Doch damit hat er seine Ziele noch lange nicht erreicht: Er will sich zum Geprüften Betriebswirt (HwO) und zum Konditormeister weiterbilden.









Sechseinhalb Monate Lernen und Prüfungen an der Bundesakademie in Weinheim liegen hinter ihm. „Es war eine sehr prägende Zeit. Ich habe viele Kollegen und auch neue praktische und konzeptionelle Ansätze kennengelernt.“ Das betreffe beispielsweise Produktionsabläufe, aber auch Denkanstöße für die Zukunft des elterlichen Betriebs. 36 Schüler seien sie gewesen. Man könne also wirklich nicht sagen, das Bäckerhandwerk sei tot, ist sich Dominik Lehmann sicher. Es sei ein sehr guter Jahrgang gewesen. Zum ersten Mal hätten elf Schüler im praktischen Teil mit Note eins abgeschlossen. Er selber habe die Note 1,3 im praktischen Teil bekommen.