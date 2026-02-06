Dorfabend der Egringer: Disneyzauber trifft auf Dorfhumor bei der Landjugend Egringen

Die Landjugend Egringen hat bei ihrem Dorfabend gezeigt, dass junge Leute sehr wohl auch selbst kreativ werden. Der Abend war ein Erfolg.
Bambi, Nemo, Micky und viele andere Zeichentrickfiguren an den Wänden stimmten die schon weit vor Programmbeginn in den Rathaussaal strömenden Besucher auf den Dorfabend ein. Da war fast schon klar, wer das Publikum begrüßen würde: Walt Disney persönlich machte den Egringern seine Aufwartung, verkörpert von Marvin Aberer. Er holte sich mit Rapunzel (Marco Aenis) eine stattliche Co-Kommentatorin an seine Seite, die allerdings mit ihrer Rolle haderte.