„Dorf-Fieber“ in Hardt: Neue Band ist „heiß wie Frittenfett“

Die Puzzlestücke mussten erst gesucht und zusammengefügt werden – doch nun passt alles für die zweite Auflage des „Dorf-Fiebers“ am Freitag, 7. November, in der Arthur-Bantle-Halle.
Am Start ist eine besondere Band. Headliner ist die Mountain Crew (mit Hits wie „Octopus (100 000 Hände)“, „Expresso & Gianti“, „Katharina“) aus Österreich. Die Band war bereits mehrfach im Bierkönig auf Mallorca zu hören – dort treten nur Musiker auf, die gehörig Stimmung machen. Zudem ist die Gruppe bekannt aus dem ZDF-Fernsehgarten und auch im österreichischen Fernsehen sind sie fast schon Stammgäste.