„Dorf-Fieber“ in Hardt: Neue Band ist „heiß wie Frittenfett“

Die Puzzlestücke mussten erst gesucht und zusammengefügt werden – doch nun passt alles für die zweite Auflage des „Dorf-Fiebers“ am Freitag, 7. November, in der Arthur-Bantle-Halle.

Am Start ist eine besondere Band. Headliner ist die Mountain Crew (mit Hits wie „Octopus (100 000 Hände)“, „Expresso & Gianti“, „Katharina“) aus Österreich. Die Band war bereits mehrfach im Bierkönig auf Mallorca zu hören – dort treten nur Musiker auf, die gehörig Stimmung machen. Zudem ist die Gruppe bekannt aus dem ZDF-Fernsehgarten und auch im österreichischen Fernsehen sind sie fast schon Stammgäste.

Die Hütte wird beim „Dorf-Fieber“ pickepacke voll – das ist jetzt schon sicher. Mehr als 700 Tickets wurden bereits an den Mann gebracht, sagt Chef-Organisator Felix Heinzmann. Kurzentschlossene gehen aber nicht leer aus. „Es wird eine Abendkasse geben“, verspricht er. Online gibt es noch Tickets unter www.dorf-fieber.de. Zudem erhalten die ersten 50 Gäste ein Freibier. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Hardter Lokalmatador

Für eine ganz besondere Note sorgt an diesem Abend eine brandneue Band mit dem Namen „Kapuuze“. Die Vorband der „Mountain Crew“ wurde eigens für das „Dorf-Fieber“ gegründet. „Sie soll sich aber langfristig etablieren“, hofft Felix Heinzmann, der über seine Eventagentur Hypez und mit Leon Rink die treibende Kraft bei diesem Projekt war. Michael Ganter verstärkt die Band als Hardter Lokalmatador. Die weiteren Musiker kommen beispielsweise aus Villingen, Spaichingen oder Freiburg.

„Sie spielen eine bunte Mischung an Songs. Die Band wird für gute Stimmung sorgen“, ist sich Heinzmann sicher. Über Brassmusik über poppige Stücke bis zu Titel wie „Skandal im Sperrbezirk“ wird vieles im Repertoire enthalten sein.

Stattliche Kulisse erwartet

Nach einem Probenwochenende sind die Musiker von „Kapuuze“ heiß wie Frittenfett auf ihren ersten Auftritt – und das gleich vor einer stattlichen Kulisse beim „Dorf-Fieber“.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr mit den „Draufgängern“ soll nun noch mal eins draufgesattelt werden. Nach dem Set der beiden Bands ist noch lange nicht Schluss. Dann wird Felix Heinzmann in sein zweites Ich als DJ Le Frederic schlüpfen und ebenso zünftige Stücke auflegen wie DJ Schelli.

„Einmal Dorf, immer Dorf“, lautet das Motto der Veranstaltung. „Es soll Jung und Alt verbinden. Der Ort und die Gemeinschaft soll gestärkt werden“, lautet das Ziel, das Felix Heinzmann mit der Veranstaltung verbindet.