Dorf-Café in Ostelsheim: Viele Ideen aber noch kein Ort

1 In der Festhalle von Ostelsheim wurden Ideen für ein Dorf-Café gesammelt. Foto: Felix Biermayer

In der Ostelsheimer Festhalle sprachen knapp 80 Bürger am Samstag über ein mögliches Dorf-Café. Es wurden erste Ansätze ausgelotet. Doch vieles ist weiterhin ungewiss - zum Beispiel wo so ein Café unterkommen könnte.









„Das ist eine Ostelsheimer Qualität“, sagte Bürgermeister Ryyan Alshebl am Samstagmittag mit Blick auf die gut gefüllte Festhalle. Knapp 80 Bürger standen um und saßen an den Tischen. „Der Ort hat eine engagierte Bürgerschaft“, freute sich Alshebl. Für die – und auch alle anderen – soll es künftig einen Treffpunkt in Ostelsheim geben. Genau darüber wurde in der Halle gesprochen.