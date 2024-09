1 Ein großer Vollmond erscheint hinter Wolken am roten Abendhimmel. Da er näher an der Erde ist als sonst und damit größer erscheint, wird er als Supermond bezeichnet. Foto: Artem Priakhin/SOPA Images/ZUMA Press Wire/dpa

Voller Mond nah an der Erde und dann im Kernschatten teils verfinstert: Bei guter Sicht könnte der Trabant am 18. September ein ganz besonderes Schauspiel liefern.









Der Erdtrabant liefert am Mittwochmorgen (18. September) gleich ein doppeltes Schauspiel: Es gibt durch seine nicht kreisrunde Umlaufbahn besonders nah an unserem Heimatplaneten einen Vollmond und zudem eine partielle Mondfinsternis in den Morgenstunden.