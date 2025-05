Doppelter Netzausbau fürs Breitbandkabel: Glasfaser kommt in den Boden – und das gleich zwei Mal

1 In der Arminstraße in Schwenningen wird kräftig gearbeitet: Breitband wird verlegt. Was Anwohner irritiert: Hier sind verschiedene Anbieter am Werk – und jeder verfolgt das jeweils eigene Projekt. Foto: Daniela Schneider Anwohner sind verwundert: Warum wird der Gehweg an der Arminstraße kurz nacheinander zwei Mal aufgegraben, obwohl hier beide Male Breitband verlegt wird?







Link kopiert



„Leitungsarbeiten Breitband” - so betitelt die Stadtverwaltung in ihrer Baustellenübersicht den Grund, warum in der Arminstraße Bauarbeiten stattfinden. Demnach verlegt die Firma SB Fiber Deutschland GmbH Glasfaserleitungen. So weit, so gut. Was einige Anwohner jedoch schon wundert: Vor nicht allzu langer Zeit war an der selben Straße der Gehweg schonmal aufgebaggert worden. Der Grund: Glasfaserarbeiten - allerdings für einen anderen Anbieter.