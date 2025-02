Doppelter Fasnetsumzug: 1400 Hästräger ziehen durch Dettingen

20 1400 Hästräger drehen zweimal die Runde durch Dettingen. Foto: Michael Henger

Bei herrlichem Wetter zog ein bunter Lindwurm durch Dettingens Straßen. Die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand konnten zweimal den Umzug genießen und diese Besonderheit gibt es in Schneckengraberhausen.









Pünktlich um 13.30 Uhr setze sich der Zug in Bewegung, der traditionell von der Dettinger Musikkapelle unter der Leitung von Volker Wälde angeführt wird. Danach kommen die komplette Schneckengraberzunft als Gastgeber mit den Garde- Mädels und dem neuen Prinzenpaar. Prinzessin Carmen und Prinz Tobias (Steinke) von Muri gaben sich im offenen Cabrio die Ehre. Die Schneckengraber verteilten fleißig ihre Brezeln, die auf ihrem „Häuble“ aufgestapelt sind, an die Zuschauer und der Schantel, oder auch „Muri- Dabber“ genannt, versorgte die Kleinen und Großen am Straßenrand mit Süßigkeiten. Der Narrenrat hatte die Linsenbühlhexen und die wilden Gesellen der Zunft, nämlich die Kohlwald- Köhler im Schlepptau. Da war niemand vor ihren Streichen wirklich sicher.