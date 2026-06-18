Doppelter Ehrungsabend: Das sind die Sportler des Jahres aus Grenzach-Wyhlen

Im Rahmen des Ehrungsabends sind am Mittwoch zahlreiche erfolgreiche Sportler und die „Verwirklicher“ dahinter ausgezeichnet worden.
Bei hochsommerlichen Temperaturen blieben viele Stühle im Haus der Begegnung leer. Selbst der Gemeinderat war lediglich durch Ulrike Ebi-Kuhn (CDU) und Katja Schäfer (SPD) vertreten. Dabei wählte das Gremium die Sportler des Jahres für 2024 und 2025. Aufgrund des Gemeindejubiläums im vergangenen Jahr wurden nun zwei Ehrungen an einem Abend vollzogen, wie Bürgermeister Tobias Benz ausführte.