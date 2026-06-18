Doppelter Ehrungsabend: Das sind die Sportler des Jahres aus Grenzach-Wyhlen

Im Rahmen des Ehrungsabends sind am Mittwoch zahlreiche erfolgreiche Sportler und die „Verwirklicher“ dahinter ausgezeichnet worden.

Bei hochsommerlichen Temperaturen blieben viele Stühle im Haus der Begegnung leer. Selbst der Gemeinderat war lediglich durch Ulrike Ebi-Kuhn (CDU) und Katja Schäfer (SPD) vertreten. Dabei wählte das Gremium die Sportler des Jahres für 2024 und 2025. Aufgrund des Gemeindejubiläums im vergangenen Jahr wurden nun zwei Ehrungen an einem Abend vollzogen, wie Bürgermeister Tobias Benz ausführte.

Sport als Vermittler wichtiger Werte „Vieles, was unsere Gemeinde lebenswert macht, wird durch das ehrenamtliche Engagement getragen – von Menschen, die sich für andere einsetzen“, lobte Benz eingangs. Denn vor allem der Sport verbinde die Menschen und vermittle den Kindern und Jugendlichen wichtige Werte wie Fairness, Teamgeist, Respekt und Disziplin. Die Förderung der persönlichen Entwicklung in entscheidenden Lebensphasen, verbunden mit der Erfahrung sozialen Lebens in der Wirklichkeit seien Verdienste der Vereine und ihrer Mitglieder.

Verdiente Funktionäre als „Verwirklicher“

Als besonderes Aushängeschild bezeichnete der Bürgermeister die Para-Abteilung des Judoclubs, die es Menschen mit Einschränkungen ermögliche, besondere Leistungen zu erbringen. Da zeitgleich zum Ehrungsabend die nationalen Special Olympics in Saarbrücken stattfanden, mussten sich viele Sportler entschuldigen.

Um die Menschen hinter den Erfolgen zu würdigen, ehrt die Gemeinde auch verdiente Funktionäre. Stellvertretend standen in diesem Jahr Kerstin Kock und Gerald Schorer von der DLRG im Vordergrund. Beide sind seit Jahrzehnten nicht nur Mitglieder der Wasserretter, sie engagieren sich unter anderem auch als Ausbilder, im Vorstand und beim Wachdienst in den Bädern Grenzach-Wyhlens.

Mit DLRG-Landesmeisterin Leilani Haberer stand auch ein Schützling der beiden auf der Bühne der Geehrten (Auszeichnung in Bronze für 2025). Die weiteren Meldungen stammten vom Ruderclub (RC), dem Schwimmsportverein (SSV) Grenzach, Judoclub (JC) sowie den Triathleten des Turnvereins für Erfolge auf Badischer und höher liegender Ebene, bis hin zu Titeln bei den Deutschen Meisterschaften.

Begleitet wurde der Abend von Saxofonist Ihor Diachenko mit flotten Jazz-Rhythmen.

Ehrung eines großen Kommunalpolitikers

Im Rahmen der Neufassung der Ehrungsordnung konnte eine weitere besondere Leistung im Ehrenamt ausgezeichnet werden. Altgemeinderat Heinz Schwarz erhielt die Verdienstmedaille in Gold für mehr als fünf Legislaturperioden in den Gremien Wyhlens und Grenzach-Wyhlens. Von 1971 bis 2014 vertrat Schwarz die Bürger für die SPD und war lange Zeit deren Fraktionssprecher sowie Bürgermeister-Stellvertreter von 2003 bis 2013.

Heinz Schwarz erhielt die Verdienstmedaille in Gold Foto: Rolf Rombach

In seiner kurzen Dankesrede verwies Heinz Schwarz auf den passenden Rahmen, denn „die Arbeit im Gemeinderat ist ähnlich wie in einer Sportmannschaft“, wo man nur gemeinsam zum Erfolg komme. Sein Dank ging zudem an Ehefrau Hella, die ihm über die Jahrzehnte eine große Stütze gewesen sei.

Die Sportler des Jahres: Zur Sportlerin des Jahres 2024 wählte der Gemeinderat Amélie Tesche (SSV), unter anderem baden-württembergische Meisterin 50 Meter Brustschwimmen.

Für 2025 zeichnete Tobias Benz den Triathleten Michael Selzer aus, ebenfalls Baden-Württembergischer Meister.

Erfolgreiche Sportler 2024: Bronze: Maxim Barth, Celin Gößl, Amélie Tesche (alle SSV), Silber: Oliver Bahr, Lucas Ernst, Christine Kimmerle, Max und Benedict Schumann (JC), Fabian Löwe (SSV), Patrick Tannenberger (RC). Gold: Matthias Aldag, Michael Bickel, Liv Heid, Lionel Leisinger, Sophia Mannsbart, Viktoria Shkolnikiva (JC), Tracey Guilliat-Parks (RC).

Erfolgreiche Sportler 2025: Maxim Barth, Agnes Berisha, Manon und Emilie Faucher, Celin Gößl, Kimberly Jahn, Florian Löwe, Amélie Tesche (SSV), Oliver Bahr, Benedict Berger, Jutta Weichbrodt (JC), Leilani Haberer (DLRG). Silber: Lucas Ernst, Christine Kimmerle, Lionel Leisinger, Christoph Reiser, Benedict und Max Schumann (JC), Michael Selzer (TV). Gold: Matthias Aldag, Michael Bickel, Liv Heid, Sophia Mannsbart, Viktoria Shkolnikiva (JC), Tracey Guilliat-Parks, Patrick Tannenberger (RC).