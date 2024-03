Doppelte Trunkenheitsfahrt bei Rheinau: Zwei mutmaßlich betrunkene Fahrer in einem Auto

1 Gleich zwei mutmaßlich betrunkene Fahrer in einem Auto sind einem zeugen bei Rheinau aufgefallen. Die Polizei unterbrach die Trunkenheitsfahrt. Foto: Lino Mirgeler/

Gleich zwei mutmaßlich betrunkene Fahrer in einem Auto zog die Polizei bei Rheinau am Sonntag aus dem Verkehr.









Einem Zeugen fiel kurz nach Mitternacht ein mutmaßlich in Schlangenlinien und über einen Verkehrsteiler fahrendes Auto auf, das von Memprechtshofen auf der L 75 in Richtung Kehl unterwegs war. Nachdem die 38-jährige Fahrzeuglenkerin am südlichen Ortsausgang von Freistett in Richtung Frankreich weitergefahren war, beobachtete der Zeuge, wie sie mitten auf der Straße stoppte, berichtet die Polizei.