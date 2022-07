1 Über Headset leitet Olga ihren Ehemann beim Kochen an. Nur sie kennt das Rezept – Dimitri muss sich auf sie verlassen. Foto: ©Sat.1

In der Sat.1-Kochsendung "Doppelt kocht besser" leitet die Baiersbronnerin Olga ihren Mann Dimitri beim Kochen über Headset an.















Baiersbronn/München - Gemeinsam gilt es, Kassler, Spitzkohl und Erbsenpüree zuzubereiten. Die Schwierigkeit dabei: Nur die kocherfahrene Olga kennt das Rezept – und muss ihren Gatten über Headset anleiten. Ihre Gegner um die höchste Punktzahl sind Diethild mit ihrem Ehemann Uwe sowie das Paar Tim und Marco.

In 45 Minuten müssen vier Teller auf dem Tisch stehen, die dann von den anleitenden Teilnehmern blind verkostet werden – aber auch von Profikoch und Gastgeber Alexander Kumptner.

Für das Erbsenpüree hat Olga den passenden Vergleich: Es müsse die Konsistenz haben wie der Spachtel, den ihr Mann an der Wand aufträgt. "Ich muss ja seine Sprache sprechen", erklärt sie. Die Erbsen kocht Dimitri übrigens vorher nicht, sondern wirft sie roh in den Mixer. Olga und Dimitri erzählen passend dazu: Sie haben sich lange rohköstlich ernährt, also von ungekochten Nahrungsmitteln.

27 Punkte bringen den zweiten Platz

Insgesamt dauert es lange, bis der Mann in der Küche zur Hitze greift: Als es bei den anderen Teams bereits brutzelt – oder verbrutzelt – ist er dabei, die Teller zu garnieren. Obwohl er noch "zwei Drittel" kochen müsse, wie Kumptner etwas irritiert kommentiert. Endlich: "Dimitri hat das erste Mal eine Pfanne aufgestellt – es wird etwas Warmes geben", bemerkt Kumptner.

Am Ende reicht es dann nur für Platz zwei, mit insgesamt 27 Punkten hinter dem Team Tim und Marco. Den Ausschlag gibt das Urteil des Kochs, davor lag das Baiersbronner Team mit den Siegern gleichauf. Doch Frust ist nicht angesagt: "Ich bin so stolz auf dich", umarmt Olga ihren Dimitri, als sie sich im Studio wiedersehen. Der Spitzkohl war "perfekt", wie sie lobt – sogar blind bewertete sie den Teller ihres Mannes als am besten. Fragt sich nur, wer jetzt den Abwasch macht: "Räumst du das nachher auf?", erkundigt sich Dimitri im Koch-Endspurt, was ihm ein entsetztes: "Wer? Ich?" seitens Olga einbringt.

Im Gegensatz zu Marco und Tim, die sich in der Sendung permanent necken, geht es zwischen den beiden, genau wie bei Diethild und Uwe, recht harmonisch zu. Die Harmonie zwischen den beiden könne man auch erwarten, meint die Kommentatorin: Immerhin verdienen die Baiersbronner für gewöhnlich ihre Brötchen mit Harmonie. Sie verkaufen in ihrem eigenen, spirituellen Onlinehandel "Harmoniesprays".