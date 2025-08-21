Doppelt im Einsatz: Haslacher Polizei muss sich um Unfall und Notfall gleichzeitig kümmern

Zwei Vorfälle zur gleichen Zeit auf der B33 bei Haslach stellten die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag vor eine Herausforderung.

Doppelt im Einsatz war eine Streife des Polizeireviers Haslach am Mittwochnachmittag, als es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der B33 kam und unweit ein medizinischer Notfall stattfand. Ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer soll gegen 17 Uhr an der Auffahrt Höhe Hausach mit einem vorausfahrenden 39-jährigen Ford-Fahrer kollidiert sein, der verkehrsbedingt warten musste.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8000 Euro. Zur selben Zeit soll ein 63-Jähriger, unweit vom Unfallort zum Anhalten gekommen sein, mutmaßlich durch einen medizinischen Notfall.

Durch seinen Notruf und die örtliche Nähe zum Unfall war zunächst nicht klar, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gab. Die Beamten teilten sich auf: Einer kümmerte sich um den Unfall, der andere Polizist sicherte mit dem Streifenwagen die Einsatzstelle und die Arbeit des Rettungsdienstes auf der Bundesstraße bei dem 63-Jährigen ab..