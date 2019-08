Doppelspitze Saskia Esken strebt SPD-Vorsitz an

Die aus Bad Liebenzell im Kreis Calw stammende Esken bestätigte unserer Zeitung am Mittwoch, im Duo mit Walter-Borjans anzutreten. Zu den Wahlaussichten des neuen Doppels wollte sich Esken, die am Mittwoch ihren 58. Geburtstag feierte, nicht äußern. Es werde aber "spannend" beim Parteitag. Sie habe "in den letzten Tagen sehr intensive Gespräche" mit Walter-Borjans geführt. Dieser hatte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" gesagt: "Mich haben viele Menschen, die der SPD nahestehen oder wieder nahestehen wollen, darum gebeten, für den Parteivorsitz zu kandidieren."

Weitere Kandidatin aus dem Südwesten

Mit der Ulmerin Hilde Mattheis hat bereits eine Bundestagsabgeordnete aus dem Südwesten ihren Hut für den Spitzenjob in den Ring geworfen. Tandempartner der Parteilinken ist Dierk Hierschel, Chefökonom der Gewerkschaft Verdi.