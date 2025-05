Die Faustballer des TV Trichtingen sind mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in Saison der zweiten Bundesliga gestartet. Auch, wenn der Neuling phasenweise Lehrgeld zahlten musste, zeigte das Team sein Potenzial und hat noch einiges vor.

Los ging das Abenteuer zweite Liga für den TV Trichtingen am Samstag in Stuttgart-Vaihingen.

Gegen den ASV Veitsbronn zeigte sich der TVT von Beginn an hellwach, der erste Satz ging mit 11:4 an den Aufsteiger. Der zweite Durchgang war zunächst von kleineren Unzulänglichkeiten geprägt, ehe die Trichtinger vom 6:6 auf 11:8 davon ziehen konnten und auch diesen Satz gewannen. Den ersten Sieg der Saison machte dann ein 11:9 in Satz drei perfekt.

Danach ging es gegen den Gastgeber und Vorjahresabsteiger NLV Vaihingen. Die Trichtinger hatten zum Start Probleme, kamen jedoch auf 6:6 heran. Doch Vaihingen konterte stark und holte sich den Satz mit 11:7. Der zweite Satz verlief ähnlich. Die Gäste waren vor allem im Angriff zu harmlos. Trotz eines Gleichstands von 5:5 häuften sich Ungenauigkeiten in der Annahme und der Satz ging klar mit 5:11 an den Gastgeber. Nach einem 6:11 in Satz drei war die 0:3-Niederlage gegen den NLV Vaihingen amtlich.

Sonntags in Calw gefordert

Viel Zeit zur Regeneration bliebt dem Team von Trainer Armin Diesch jedoch nicht. Denn bereits am Sonntag standen in Calw zwei weitere Spiele auf dem Programm.

Spannendes Duell gegen den Mitaufsteiger

Zunächst ging es gegen den Mitaufsteiger TSV Calw. Die Trichtinger erwischten erneut keinen guten Start. Die Abwehr stand nicht stabil und Calw zog mit 6:2 davon. Nach einer Auszeit kämpfte sich Trichtingen zurück, doch das Satzende kam mit 8:11 zu früh für eine erfolgreiche Aufholjagd. Im zweiten Satz zeigte der TVT dann seine Stärke: Die Abwehr wurde stabiler, während der Gegner zunehmend Probleme in der eigenen Defensive hatte. Ein klarer 11:3-Sieg brachte den Ausgleich.

Dass jedoch noch nicht alles rund lief, zeigte der dritte Durchgang. Denn Trichtingen konnte den Schwung nicht mitnehmen und unterlag deutlich mit 5:11. Der vierte Satz ging dann wieder mit 11:9 an die Gäste, so dass es zum Entscheidungssatz kam.

Im diesem kämpfte Trichtingen zwar mit hohem Risiko im Angriff, doch dieser Einsatz wurde nicht belohnt. Mit dem Zwischenstand von 5:6 wurden die Seiten gewechselt. Die starken Angriffe von Calw entschieden das Spiel zugunsten des Gastgebers: 8:11 – Calw holte sich den Sieg.

In der Tabelle auf Platz vier

Im letzten Spiel des Doppelspieltages gegen den MTV Rosenheim zeigte Trichtingen eine sehr gemischte Leistung. Der erste Satz wurde dank vieler Eigenfehler des Gegners mit 12:10 gewonnen. Im zweiten Satz folgte eine Leistungssteigerung und der TVT zog mit starken Angaben und guter Abwehr auf 11:6 davon. Auch den dritten Satz gewannen die Trichtinger mit 11:4, auch wenn die Leistung nicht perfekt war.

Somit endete ein gemischter, aber doch erfolgreicher, Doppelspieltag für den TVT mit zwei Siegen und zwei Niederlagen. In der Tabelle steht das Team damit auf Rang vier und hat noch viel Potenzial, um im weiteren Verlauf der Saison weiter anzugreifen.

Der nächste Spieltag findet am Samstag, 17. Mai um 15 Uhr in Vaihingen/Enz statt. Der TVT trifft dabei auf den TV Eibach und den Gastgeber TV Vaihingen/Enz II Es spielten im Angriff Marius Storz, Jonas Holzer und Lukas Heubach und in der Abwehr/Zuspiel Markus Heubach, Frank Cammerer, Lukas Schaal und Florian Bäsler.

Damen nun in Landesliga

Am Sonntag hatten auch die Trichtinger Damen ihren ersten Auftritt. Nach dem Abstieg spielt das Team nun mit neuer Aufstellung in der Landesliga. Im ersten Spiel traf man auf den Gastgeber TV Stammheim II und mussten sich am Ende mit 6:11 und 9:11 Bällen geschlagen geben.

Gegen den TSV Malmsheim dann starteten die Damen sofort angriffslustiger. Der Sieg ging souverän mit 2:0-Sätzen an den TV Trichtingen.