Doppelsieg für Planet Eater: Arian Topallaj und Alina Dalaslan triumphieren in der Hauptstadt

Oktagon 90 in Berlin war aus Sicht des Balinger MMA-Stalls Planet Eater durch die souveränen Siege von Arijan Topallaj und Alina Dalaslan einmal mehr ein voller Erfolg.
Arijan Topallaj sorgte am Samstagabend in Berlin nicht nur mit seiner Leistung im Käfig für Aufsehen. „Ich habe albanisches Blut und bin stolz darauf - aber ich bin genauso stolz, hier in Deutschland aufgewachsen zu sein. Deutschland ist so ein geiles Land“, so das flammende Liebeslied des gebürtigen Oberndorfers an seine (zweite) Heimat. Auf die Frage, warum er im Eifer des Gefechts diese Worte gewählt hatte, meinte der 27-Jährige später: „Warum nicht? Deutschland gehört genauso zu mir wie Albanien.“