Dennis Häußermann traf für die Lahrer zum 3:0 schon vor der Pause. Spieler des Spiels war Sören Zehnle mit einem Doppelpack und einer Vorlage.

Der SC Lahr hat gegen die U 23 vom Bahlinger SC besonders in der ersten Hälfte eine reife Leistung gezeigt und schon vor der Pause eine 3:0-Führung erspielt. Mann des Tages war Abwehrspieler Sören Zehnle mit seinem Doppelpack samt Vorlage.









Verbandsliga: SC Lahr - Bahlinger SC II 3:1 (3:0). Bester Torschütze der Lahrer war am Samstag ausgerechnet ein Abwehrspieler. „Soweit ich weiß, ist ihm das für uns noch nie gelungen“, kommentierte SCL-Trainer Domenico Bologna den Doppelpack von Sören Zehnle. Erst war er per Kopf nach einer Ecke von Dennis Häußermann zur Stelle (17.), dann suchte er frühzeitig den Abschluss und erwischte so beim 2:0 BSC-Schlussmann Ron Schweizer auf dem falschen Fuß (36.). „Er war der absolute Matchwinner für uns. Das war sein Tag und das gönne ich ihm sehr“, so Bologna. Als krönender Abschluss der ersten Hälfte legte Zehnle auch noch eine Vorlage zum 3:0 durch Häußermann (40.) obendrauf.

Gerade die ersten 45 Minuten, in denen die Lahrer schnell vorlegten, gefielen dem Trainer außerordentlich. „Da waren wir extrem dominant“, lobte Bologna das Team. Auf dem Kunstrasen zogen die Lahrer ihr Spiel besser auf, als es noch gegen Linx oder im Pokal der Fall gewesen war.

In der zweiten Hälfte änderte sich das Geschehen dann allerdings. „Die Bahlinger haben sich in der Pause sicher einiges an Kritik von ihrem Trainer anhören müssen und kamen dann frech wieder aus der Kabine. Sie haben das Zepter übernommen und wir haben nicht mehr ganz den Anschluss gefunden“, so Bologna. „Das kann bei einer so hohen Führung aber auch mal passieren. Im Großen und Ganzen war es eine tolle Leistung, mit der ich sehr zufrieden bin.“

Ivan Novakovic, in der Regel für die Kaiserstuhl-Kicker in der Regionalliga am Ball, zeigte seine Klasse mit dem Treffer zum 1:3 (56.). In der Schlussphase scheiterte der Kroate dann mit einem Torschuss noch an der Latte (84.). „Da hatten wir schon Glück, dass nicht der Anschlusstreffer gefallen ist“, gesteht Bologna ein.

Der Treffer fiel allerdings nicht und die Lahrer brachten das 3:1 über die Zeit. In der Tabelle bleibt der SCL damit auf dem zweiten Rang mit zwei Zählern Rückstand zu Spitzenreiter Teningen, die klar mit 4:1 bei Schlusslicht Elchesheim gewannen. Verfolger Pfullendorf siegte knapp in Kehl und ist sechs Punkte weg.

Adriano Spoth zieht sich Oberschenkel-Verletzung im Sprint zu

Einen Wermutstropfen hatte der Lahrer Heimsieg dann allerdings doch: In der 81. Minute zog sich Adriano Spoth im Sprint eine Oberschenkelzerrung zu und musste für Roman Bulgakov weichen. Damit ist er nach Konstantin Fries schon der zweite Lahrer, den es im Oberschenkel zwickt.

„Fries war allerdings bei uns gegen Bahlingen schon wieder im Kader. Wir wollten noch nicht das Risiko gehen und ihn einwechseln, aber in Singen wird er wohl wieder mitmachen können“, blickt Bologna schon auf das kommende Wochenende voraus. Dann sind die Lahrer beim Tabellensiebten am Hohentwiel zu Gast. Im Hinspiel gab es nur ein 1:1.



SC Lahr: Leptig; Schätzle, Si. Zehnle, Sö. Zehnle, Monga, Wirth (87. Eichhorn), Häußermann, Kerellaj (17. Moog), Spoth (81. Bulgakov), Kalt, Lehmann (84. Schoner).

Tore: 1:0 Sö. Zehnle (17.), 2:0 Sö. Zehnle (36.), 3:0 Häußermann (40.), 3:1 Novakovic (56.).