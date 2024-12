David Fischer, Vorsitzender des gastgebenden Vereins, hieß die Gäste willkommen, besonders den Konzertpartner MV Eutingen. Beide Dirigenten Michael Zanker (Wiesenstetten) und Gerold Akermann (Eutingen) haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

MV Eutingen kommt als Erstes auf die Bühne Als Erstes stiegen die Gäste auf die Bühne, und zeigten unter der Stabführung von Gerold Akerman ihr Können. Sie stiegen ein mit „Montanas del fuego“. Diese Stück entführte in die feurigen Berge von Lanzarote – die „Montanas del Fuego“. Die „Montanas Del Fuego“ oder auch Feuerberge sind eine be-eindruckende Vulkanlandschaft auf Lanzarote.

Song aus dem Musical „Tabaluga“ Weiter ging es mit „Nessaja“ einem Song aus dem Musical „Tabaluga“. Nessaja erzählt die Geschichte einer Schildkröte, die davon träumt niemals erwachsen zu werden. Das Musical „Tabaluga“ wurde von Peter Maffay, Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk geschaffen und hat seit seiner Premiere die Herzen von Jung und Alt erobert.

Eine hörenswerte Zugabe

Stücke von Coldplay und Carlos Santana „Jetzt wird es laut“, so die Ansagerin Vivian Klink. Mit „Coldplay on stage“ wurde es modern. Das Medley umfasst einige der größten Hits der britischen Band Coldplay.

Weiter ging die Reise in die Welt des Latin Rock mit „Santana a Portrait“. „Dieses Medley umfasst einige der größten Hits von Carlos Santana, dem legendären Gitarristen, der die Musikszene seit den 1960er Jahren prägt“, so Vivian Klink. Mit der „Goldene Trompeten Polka“ gab es eine hörenswerte Zugabe.

Den zweiten Teil spielte der Musikverein Wiesenstetten Nach der Ehrung und Pause kam die Wiesenstetter Musiker auf die Bühne. Los ging es mit „The Battle of Dreams“ (Kampf der Träume). Diese kraftvolle Komposition lud das Publikum ein, in eine Welt voller Träume und Fantasien einzutauchen, wo Wunsch und Wirklichkeit miteinander ringen.

Die raue und mystische Welt des Nordens Mit „Voice oft the Vikings“ reisten die Musiker in die raue und mystische Welt des Nordens und lauschten den Stimmen der Wikinger. Dieses Stück erzählt die beeindruckende Geschichte der Wikinger. Die Komposition fängt den Mut, die Abenteuerlust, aber auch die düstere Seite dieses Volkes ein. Man hört das Krachen der Wellen, das Klirren der Schwerter und die fröhlichen Gesänge nach erfolgreichen Heimfahrten. Das Schlagzeug war hier besonders gefordert.

Weiter ging es mit „The Sound of Silence“. Der Song von Simon & Garfunkel, veröffentlicht in 1964, erzählt in poetischen Bildern von Einsamkeit und der verzweifelten Suche nach Kommunikation in einer entfremdeten Gesellschaft.

Moderne Polka voller Esprit

Bei Polkas klatscht das Publikum mit Auch Polkas werden gerne gehört. „Grenzenlos“ ist eine moderne Polka voller Esprit und musikalischer Finesse. Die Konzertbesucher klatschten zum Rhythmus gerne mit.

Als offiziell letztes Konzert-stück gab es einen Einblick in die „Neue Welt“. Mit dem hol-ländischen Seefahrer Abel Tasman begaben sich die Musiker auf eine abenteuerliche Reise. Das Stück erzählt von Tasmans Erkundung Neuseelands in 1642.

Das Publikum erklatscht sich zwei Zugaben Die Konzertbesucher voll des Lobes, erklatschten sich noch mit viel Beifall zwei Zugaben, so „Archivisten Polka“ und „Keiner ist wie du“. Mit der Archivisten Polka“ wurde die umfangreiche Arbeit der Notenwarte, so in Wiesenstetten gewürdigt.

David Fischer, Vorsitzender des MV Wiesenstetten, hatte am Ende des Konzertabends noch viele Dankesworte parat.

Ehrungen beim Musikverein Wiesenstetten

Auch bei diesem Jahreskonzert

des MV Wiesenetten gab es Ehrungen, die Peter Kreidler und David Fischer vornahmen.

Für 20 Jahre fördernde Mitgliedschaft

erhalten Maria Dittmann, Edith Kleisinger An-dreas Lohmiller, Michael Pfef-fer, Ulrich Pichler, Martina Raff, Andreas Schneider und Annette Weinstein die Ehrennadel in Silber des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg.

Ehrennadel in Gold

Birgit Fischer ist seit 30 Jahren förderndes Mitglied. Sie erhielt die Ehrennadel in Gold.

Seit 40 Jahren

sind fördernde Mitglieder Heike Gabriel, Ute Günter, Carmen Sauter, Daniela Schach-Lohmiller, Simone Schäfer und Gabi Zanker. Sie erhielten die Ehrennadel in Gold mit Diamant.

Auch die aktiven Musiker

wurden geehrt. So erhielt Elenor Siegfried für 10 Jahre die bronzene Ehrennadel.

Für 20 Jahre aktives Musizieren

erhielten Lena Breuling, Aaron Fischer, Lisa Fischer, Fabian Kreidler, Raphael Kurtz und Natalie Wetzler die Ehrennadel in Silber. Für alle gab es viele Lobesworte von David Fischer.

Ehrennadel in Gold mit Diamant

Achim Pfundsein ist seit 40 Jahren aktiv. Er erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant.

Förderermedaille in Bronze

David Fischer erhielt die Förderermedaille in Bronze mit Urkunde für seine zehnjährige Tätigkeit im Ausschuss.