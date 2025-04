Die Zuhörer des Wunschkonzerts durften am Ende ein Gefühl des Wohlbefindens mit nach Hause nehmen. Dabei stand das erste Stück des Abends gar nicht im Programm. Es war ein Geburtstagsständchen für den Hammricher Posaunisten Yannik Straub und alle Gäste in der ausverkauften Sommerberghalle stimmten zum „Happy Birthday“ an.

Der Rest des Abends gehörte den Blasmusikern. Dirigent Peter Grenzemann eröffnete das Programm mit seinen Musikern aus Oberbränd und intonierte den Marsch „Maxglaner Reloaded“. Freude, gefühlvolle Melodien und Solis von den Flügelhörnern prägten die Pop-Overture „Jump and Joy“.

Deutsche Hits wie „Verdammt lang her“ oder Faust auf Faust“ fetzig serviert, lieferten die Musiker beim Medley „Made in Germany“.

Mitsingen ist erlaubt

Was wäre ein Wunschkonzert ohne Polka? Diesem Verlangen trug der Musikverein Oberbränd Rechnung mit einer Liebeserklärung an das schwäbische Meer, genannt „Bodensee Polka“. Mitsingen erlaubt regte Moderatorin Viktoria Müller an, als die Noten von den Fäaschtbänklern „Ein Leben lang“ auslagen. Die Musiker und das Publikum setzten ihre Stimmbänder wunschgemäß kräftig in Gang. Mit 232 Stimmen war es der Spitzenreiter des Gästeprogramms.

Traditionelle und moderne Blasmusik

Traditionelle und moderne Blasmusik gab es auch vom Musikverein Hammereisenbach unter der Leitung von Tobias Winter. Besonders die Hits der Bands Toto und Roxette mit passendem Rhythmus und Sound begeisterten, wobei Toto mit 257 Wünschen der Renner des Konzerts war. Viel Applaus gab es weiter für den Konzertmarsch „Euphoria“ und die Polka „Ehrenwert“. Eine Meisterleistung vollbrachte das siebenköpfige Trompetenregister beim Stück „Annie’s Dream“. Dem begeisterten Beifall folgte eine Teilzugabe.

Wunderschöne Klänge

Dankesworte für die wunderschönen Klänge des Abends verteilte die Vorsitzende des Musikvereins Hammereisenbach Manuela Honeck an die beiden Dirigenten, an die Ansagerinnen Viktoria Müller und Veronika Kienzler, an Sophia Willmann, die Premiere beim Orchester hatte, an die Aushilfsmusiker Katharina Kirner und Stefan Löffler sowie an alle Helfer vor und hinter der Bühne. Timo Müller vom Oberbänder Vorstandsteam erhielt ein Gastgeschenk.

Insgesamt 1965 Wünsche und vier Zugaben

„Einfach gut“ war dem Applaus des Publikums zu vernehmen der Konzertabend mit insgesamt 1965 Wünschen. Erst nach je zwei Zugaben durften die Musiker von der Bühne. Aus Oberbränder Sicht erklang dabei eine Dschungelbuchmelodie sowie der Marsch „Zum Städtel“ hinaus“. Der Musikverein Hammereisenbach verabschiedete sich mit der Polka „Unsere Reise“ und der tollen Komposition „Expresso“.