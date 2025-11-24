Doppelkonzert in Grenzach-Wyhlen: So war es beim Akkordeon-Orchester Grenzach-Wyhlen und dem Rizol Quartett

Konzertante Akkordeonmusik auf höchstem Niveau war beim Doppelkonzert des Akkordeon-Orchesters Grenzach-Wyhlen zu hören. Dirigent Nils Aebersold gab einen glänzenden Einstand.
Mit dem Rizol Quartett der Ukrainischen Nationalphilharmonie gelang dem gastgebenden Akkordeonorchester ein ganz besonderer Coup. Die vier Akkordeon-Virtuosen aus Kiew erwiesen sich als ein Ensemble von Weltklasse, das mit seinem unglaublich virtuosen Spiel und breiten Repertoire das Akkordeon als anspruchsvolles Konzertinstrument meisterhaft auf die Bühne brachte und die Zuhörer am Samstagabend im vollbesetzten Haus der Begegnung zu Begeisterungsstürmen hinriss.