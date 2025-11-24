Doppelkonzert in Grenzach-Wyhlen: So war es beim Akkordeon-Orchester Grenzach-Wyhlen und dem Rizol Quartett

Konzertante Akkordeonmusik auf höchstem Niveau war beim Doppelkonzert des Akkordeon-Orchesters Grenzach-Wyhlen zu hören. Dirigent Nils Aebersold gab einen glänzenden Einstand.

Mit dem Rizol Quartett der Ukrainischen Nationalphilharmonie gelang dem gastgebenden Akkordeonorchester ein ganz besonderer Coup. Die vier Akkordeon-Virtuosen aus Kiew erwiesen sich als ein Ensemble von Weltklasse, das mit seinem unglaublich virtuosen Spiel und breiten Repertoire das Akkordeon als anspruchsvolles Konzertinstrument meisterhaft auf die Bühne brachte und die Zuhörer am Samstagabend im vollbesetzten Haus der Begegnung zu Begeisterungsstürmen hinriss.

Ukrainisches Quartett bringt Gäste zum Staunen Vorsitzender Klaus Jehle begrüßte die zahlreichen Liebhaber der Akkordeonmusik und die Gäste aus der Ukraine zu diesem besonderen Abend, den Myriel Rutschmann charmant moderierte.

Unter Leitung von Viacheslav Moseichuk gestaltete das Rizol Quartett den ganzen ersten Teil. Man konnte nur staunen über die herausragende Klangqualität dieser Formation, die das ganze Spektrum der Akkordeonwelt vom Klang des Bajans über das Baritonakkordeon bis zum Bassakkordeon abdeckt. Wie dieses exzellente Ensemble alle Stile beherrscht, das war verblüffend.

Instrumentale und Genre-Grenzen überwunden

Zündend, mit hinreißendem Temperament, höchst differenzierter Tongebung und feinster Dynamik bringen die Akkordeonvirtuosen die Musik rüber, als stünden ihre Instrumente unter Starkstrom. Mit Stücken wie der f-Moll-Fantasie von Mozart und zwei Sätzen aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ überwinden sie die Grenzen des Instruments und der Genres.

Manchmal klingt ihr Spiel wie in der Bachschen Badinerie nach Holzblasinstrumenten, im Piazzolla-Tango nach Bandoneon, bei Mozart wie eine Orgelwalze, bei Vivaldi voller Affekte nach barocken Streichinstrumenten.

Die Ukrainer, derzeit auf Deutschlandtournee, haben tatsächlich einen ganz außergewöhnlichen und einzigartigen Sound und polieren das Image des Akkordeons glanzvoll auf.

Verblüffender Ausdrucksreichtum

Eine Programmnummer haben sie ersetzt durch die Ouvertüre zur Johann Strauß-Operette „Fledermaus“, eine Hommage zum 200. Geburtstag des Walzerkönigs.

Nach dem „Winter in Buenos Aires“, Astor Piazzollas Gegenstück zu Vivaldis Programmmusik, kam ein ganz spannendes modernes Werk, bei dem sich der beim Konzert anwesende und aus Donaueschingen kommende Präsident des Deutschen Harmonikaverbandes, Niko Reith, wie bei den Donaueschinger Musiktagen fühlen konnte: der schnelle ukrainische Volkstanz „Kolomyika“ von Volodymir Zubytsky aus dessen Sonate „Fatum“, die den Balkankrieg verarbeitet, geriet zur verblüffenden Demonstration klanglicher Spieltechniken und Ausdrucksreichtum.

Machten die Gastmusiker mit ihrem perfekten Zusammenspiel schon großen Eindruck, konnte sich auch das Aktivorchester aus der Doppelgemeinde gegenüber diesen Profis der Spitzenklasse hören lassen. Nils Aebersold, der neue Dirigent, der Tanja Rauschenberger nach 20 Jahren am Pult ablöste, konnte den hervorragenden Ruf des Orchesters bestätigen.

Grandios war der Einstieg mit „Jupiter“ aus den „Planeten“ von Gustav Holst: eine opulente Klangwirkung mit großen dynamischen Steigerungen, die nur noch im sinfonischen Finale bei den „Pinien der Via Appia“ aus Ottorino Respighis „Pini di Roma“ getoppt wurden.

Weltklasse am Akkordeon demonstrierte das Rizol Quartett der Ukrainischen Nationalphilharmonie. Foto: Jürgen Scharf

Dazwischen hörte man vielfältige Musik von klassisch bis zeitgenössisch, ganz neue flächige Klangfarben in „Tetraeder“ von dem in der Akkordeonszene bekannten Hans-Günther Kölz, Jazziges von Dave Brubeck, Klassisches wie das Adagio aus dem Klavierkonzert A-Dur von Mozart (KV 488), bei dem das Experiment mit dem Solisten Jamie D’Alwis am Klavier voll aufging.

Wie beweglich und flexibel sich das gut einstudierte Orchester durch die musikalischen Epochen bewegt und wie facettenreich ein Akkordeonorchester klingen kann, zeigten zwei Stücke von Edvard Grieg und Christoph Willibald Gluck, wo Schauspielmusik und Klänge aus dem Opernhaus auf die Konzertbühne kamen.

Dirigent Nils Aebersold wird zum „Regisseur“

Aebersold erwies sich bei Grieg und Mozart auch als ein geschickter Arrangeur und empfahl sich in den sinfonischen Werken von Holst und Respighi als souveräner „Regisseur“ dieser Tondichtungen. Er hielt sein Orchester zusammen, formte die Atmosphäre und schöpfte die Klangentwicklung mit starker Hand am Taktstock aus – so dass das Publikum wirklich im Klang baden konnte.

Über die Ehrung von Tanja Rauschenberger berichten wir noch.