Doppelkonzert in Fluorn-Winzeln: „Darf ich euch mein nächstes Stück widmen?“

Das Jugendorchester des Kreismusikblasverbands Rottweil-Tuttlingen sorgt in Italien für einen besonderen Moment. Beim Konzert in Winzeln wird dieser zu gefeierter Musik.
Die beiden hochklassigen Auswahlorchester sorgten für große Begeisterung in der voll besetzten Mehrzweckhalle in Winzeln – ein voller Erfolg auch für den Musikverein „Harmonie“ Winzeln, der Gastgeber für das Doppelkonzert war: „Symphonische Blasmusik auf höchstem Niveau“ kündigte Moderator Florian Jauch zu Beginn an und traf dabei ins Schwarze.