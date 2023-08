Angesichts der Regenprognosen hatte das KKW sein Doppelkonzert zur Sicherheit vom ursprünglich geplanten Prinzengarten kurzfristig in seinen trockenen Kulturkeller verlegt. Der war dann am Samstag auch voll besetzt.

Den ersten Konzert-Teil bestritt die junge fünfköpfige Band „Pomoda Green“ aus Nordrach. Sie hat sich dem Folk-Pop verschrieben, auf früheren US-Volksliedern basierend. Genauer: Im speziellen Americana-Stil, nämlich haufenweise per musikalischen Country-, Rock-, Folk- und Blues-Elementen. Und dann kommt bei ihnen noch eine spezielle „Newgrass“-Note hinzu, mit zusätzlichen Rock- und vor allem Jazzelementen, die den traditionellen Folk so noch progressiver gestalten.

Dafür sorgten nun im KKW mit prächtig dynamischem Zusammenspiel Patrick Berg (unter anderem mit Gitarre, Banjo, Dobro) Thomas Broßmer (Gitarre), Tobias Hölscher (Bass), Conni Schwab (Geige) und Jakob Broßmer als Perkussionist samt Waschbrett.

Bei der Band „Pomoda Green“ swingte das Publikum begeistert mit

Als „Out of the Box“ hatten sie sich 2015 erstmals „aus den Wäldern des Südwestens“ zusammen gefunden und später erweitert. Im Internet findet man sie akustisch mittlerweile etwa mit ihrem Album mit dynamischem „All of a Sudden“, „Bitter Days“ oder gleichfalls selbst geschriebenem melancholischem „Black Forest Home“ (auf Deutsch: „Zuhause Schwarzwald“) als Reminiszenz an die Heimat im amerikanischen Stil. Das Lied „Waking Giants“ hingegen verführte nicht minder zum permanenten Mitswingen. Johnny Cash durfte schließlich im Gewölbekeller als Coversong-Star mit traurigem „Wayfaring Stranger“ im Schwarzwälder Repertoire ebenso wenig fehlen wie andere vergangene Folk-Stars. Die begeisterte Zuhörerschaft, obzwar manche darunter altersmäßig etwas gereifter geworden, wippte begeistert mit: US-Folk gibt es ja nicht erst seit gestern!

das „Paul Broßemer Trio“ erhielt viel Zwischenapplaus. Foto: Masson/Masson

Den zweiten Konzert-Teil bestritt das junge „Paul Broßmer Trio“, das kürzlich zum Quartett angewachsen ist. Initiator und Namengeber war der aus der Lahrer Musikschule als Nachwuchstalent entsprungenem Broßmer (Kontrabass). Weitere Mitglieder sind Matthis Putzenlechner (Saxofon), Julian Hoferlin (Drums) und neu Tim Kornhaß am (hier elektronischen) Klavier, der sich tasten-, takt- und temposicher zeigte. Gleich zu Beginn ging es mit dem Solo-Schlagzeug zum Aufwärmen samt ersten Interpretationen los: Schon ging das KKW-Publikum mit.

Das „Paul Broßmer Trio“ passte in keine der üblichen Schubladen

Der Quartett-Stil? Passt jazzig in keine übliche Schublade, ist dennoch lobenswerterweise nicht modernistisch quälend, sondern durchgehend mitreißend. Da wird auch gehaltvoll improvisiert – einzelne Instrumente erspielen sich ihren Extra-Raum in Hörer-Herzen. Dabei begeisterte nicht nur das ganz und gar unbehäbig daher kommende Kontrabass-Instrument von Broßmer, sondern speziell auch Putzenlechners Saxofon, so dass es so manchen Zwischenapplaus gab. Da ist wohl ein recht junges Quartett herangereift, dem man noch mehr Bekanntheitsgrad und Erfolg wünscht, angesichts trefflich unter Beweis gestellter ausdrucksvoller Musik-Kraft.

Nicht zuletzt wohl auch deshalb hatten die Macher des Kulturkeller-Programms in der Ettenheimer Winterschule das vergleichsweise neue lokale Quartett kurzfristig in ihr Programm eingebaut. Im KKW soll schließlich auch vielversprechenden Nachwuchstalenten eine Bühne geboten werden.

