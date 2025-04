Doppelkonzert am Samstag: Trachtenkapelle und Chor bringen Musik ins Dörlinbacher Jubiläumsjahr

Doppelkonzert am Samstag

1 Die Proben fürs Doppelkonzert von Trachtenkapelle und Chor laufen auf Hochtouren. Foto: Axel Dach

Blasmusik trifft auf Gesang: Für die 800-Jahr-Feier haben sich die Dörlinbacher Vereine zusammengeschlossen und bieten am Samstag ein Doppelkonzert.









Dörlinbach feiert in diesem Jahr sein 800-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen, die über das ganze Jahr verteilt sind. Ein Highlight erwartet Musikliebhaber am Samstag, 5. April, um 20 Uhr, denn die Trachtenkapelle Dörlinbach unter der Leitung von Maik Bartkowiak und der gemischte Chor „Lauschangriff“ unter der Leitung von Simon Göppert wollen ein festliches Doppelkonzert in der Festhalle präsentieren.