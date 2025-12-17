Neun Millionen Euro weniger pro Jahr für die Kultur in Stuttgart – die Zahl hat Gewicht. Eng wird es für die Produktion neuer Kunst. Akut gefährdet: aktuelle Musik.
Diesen Freitag, 19. Dezember, werden Stuttgarts Gemeinderäte kaum so schnell vergessen. Zu beschließen ist in abschließender dritter Lesung der mit harten Einschnitten in allen Bereichen gespickte Doppelhaushalt 2026/2027. Hart trifft es aus Sicht der Beteiligten die Themen Bildung, Soziales und Kultur – also will man an diesem Donnerstag, 18. Dezember, noch einmal Flagge zeigen im Stuttgarter Rathaus.