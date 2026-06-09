Doppel-Europameisterin: Titel am laufenden Band für Naila Winterhalter aus St. Georgen

Eine junge St. Georgenerin räumt ab: Naila Winterhalter ist zweifache Kickbox-Europameisterin. Auch bei Deutschen und Weltmeisterschaften feiert sie immer wieder Erfolge.
Auf der Matte und im Ring macht ihr so schnell niemand etwas vor: Im jungen Alter von 13 Jahren ist Naila Winterhalter aus St. Georgen schon jetzt jeweils mehrfache Deutsche, Welt- und Europameisterin in diversen Disziplinen. Wer die junge Athletin einmal trifft, dem ist sofort klar: Das ist kein Glück, sondern das Ergebnis von jeder Menge harter Arbeit und Trainingsfleiß.