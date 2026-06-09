Doppel-Europameisterin: Titel am laufenden Band für Naila Winterhalter aus St. Georgen

Eine junge St. Georgenerin räumt ab: Naila Winterhalter ist zweifache Kickbox-Europameisterin. Auch bei Deutschen und Weltmeisterschaften feiert sie immer wieder Erfolge.

Auf der Matte und im Ring macht ihr so schnell niemand etwas vor: Im jungen Alter von 13 Jahren ist Naila Winterhalter aus St. Georgen schon jetzt jeweils mehrfache Deutsche, Welt- und Europameisterin in diversen Disziplinen. Wer die junge Athletin einmal trifft, dem ist sofort klar: Das ist kein Glück, sondern das Ergebnis von jeder Menge harter Arbeit und Trainingsfleiß.

Ihren jüngsten Erfolg im Kick- und Thaiboxen feierte Naila Winterhalter im Mai bei den ISKA European Open in Heilbronn, bei denen sie nicht nur einen, sondern gleich zwei Europameister-Titel in ihrer Altersklasse abräumte. In den beiden Kategorien „K1 Unified Rules“ und „K1 Clash“ setzte die 13-Jährige sich durch – „und verteidigte damit erfolgreich ihren Europameisterschaftstitel aus dem Vorjahr“, wie Naila Winterhalters Familie mitteilt.

Vor gut einem Jahr, im April 2025, hatte Naila Winterhalter ihrer Titel-Sammlung bei den ISKA-Europameisterschaften auf Malta gleich vier Europameister- und einen Vize-Europameister-Titel hinzugefügt – und das Turnier damals als erfolgreichste Athletin abgeschlossen.

Zweimal Gold, einmal Bronze

Auch wenn die 13-Jährige diesmal nicht ganz so schwer zu tragen hatte – gut ausgelastet war sie mit den beiden Meistergürteln und der Bronzemedaille dennoch. Denn auch mit dem Ergebnis, das Naila Winterhalter bei den Europameisterschaften in ihrer dritten Wettkampfdisziplin Muay Thai erzielte, muss sie sich alles andere als verstecken: In dieser Kategorie schaffte sie es auf den dritten Rang.

Trainer Ralf Hasenohr ist zurecht stolz auf seine Schülerin Naila Winterhalter. Foto: Lisa Winterhalter

Die St. Georgenerin trat in Heilbronn für den Thai-Box-Club Singen an, wo sie regelmäßig unter der Leitung von Ralf Hasenohr trainiert, und bewies – so heißt es in der Mitteilung ihrer Familie – „große Vielseitigkeit und Kampfgeist“. Naila Winterhalters Gegnerinnen, heißt es weiter, „galten allesamt als sehr stark und erfahren, wodurch ihre Leistungen noch höher einzuschätzen sind“.

Bereits viele Titel ergattert

Erst im November 2025 hatte sich Naila Winterhalter bei der Weltmeisterschaft in zwei Kategorien Gold erkämpft; im Februar kam die junge Sportlerin mit dem Titel Deutsche Meisterin in der Kategorie K1 vom Wettkampf aus Aalen zurück. Und mit dem Erfolg in Heilbronn wächst Naila Winterhalters Trophäensammlung weiter an: vier Europameister-Titel, drei Weltmeister-Titel sowie mehr als zehn Deutsche Meisterschaften – eine Bilanz, die sich mit 13 Jahren mehr als sehen lassen kann.

Dass die junge Athletin aus St. Georgen in ihrem Alter schon auf eine solch erfolgreiche Karriere zurückblicken kann, kommt selbstverständlich nicht von ungefähr: Wie all ihre Erfolge sind auch die beiden Europameister-Titel, die sie nun errang, Lohn harter Arbeit, großer Disziplin und intensiven Trainings.

„Mit ihrem Ehrgeiz, ihrer Leidenschaft für den Kampfsport und der Unterstützung ihrer Familie sowie ihres Trainers Ralf Hasenohr hat sich Naila längst einen Namen in der internationalen Kampfsportszene gemacht.“, schreibt Naila Winterhalters Familie in der Mitteilung. Und noch soll der Weg längst nicht zu Ende sein: Die junge Athletin möchte weiter trainieren und fleißig Titel sammeln.

Sie trainiert auch in Thailand

Dafür nimmt Naila Winterhalter auch mal weite Wege auf sich: Im vergangenen Jahr flog sie etwa eigens zu den Europameisterschaften nach Malta. Und in den Sommerferien führt ihr Weg sie immer wieder nach Thailand. Nicht etwa nur, um Urlaub zu machen. Stattdessen nutzt die junge St. Georgenerin ihre Aufenthalte im Ursprungsland des Thaiboxens, um dort intensiv weiter zu trainieren und internationale Erfahrungen zu sammeln.

Wenn Naila Winterhalter aus St. Georgen (vorne, rechts) auf der Matte steht, müssen sich die Gegnerinnen warmn anziehen. Foto: Lisa Winterhalter

In Thailand hat Naila Winterhalter in Vorjahren bereits in der Martial Arts Academy von Kickbox-Weltmeister Pascal Schroth trainiert. Der deutsche Ex-Profi, der nach Thailand ausgewandert ist, ist eine echte Größe des Sports.

Gleich zwei Europameistertitel hat Naila Winterhalter in Heilbronn geholt. Foto: Lisa Winterhalter

Ihre Leidenschaft für Kick- und Thaiboxen hat Naila Winterhalter übrigens im Grundschulalter entdeckt, wie sie unserer Redaktion im vergangenen Jahr berichtete. Als ihr Bruder den Sport ausprobierte, sei auch ihr Interesse geweckt gewesen. Acht Jahre war sie damals alt. Bei Naila Winterhalters Bruder funkte es nicht mit dem Kickboxen – bei ihr dafür umso mehr. Mittlerweile, etwa fünf Jahre später, ist die Sportlerin aus St. Georgen längst eine, die bei nationalen und internationalen Wettbewerben die Medaillenregale leerräumt.

Die ISKA-Europameisterschaften

Wettkampf

Die European Open zählen zu den größten internationalen Kampfsportturnieren Europas. Über zwei Tage hinweg traten in Heilbronn zahlreiche Sportler aus vielen europäischen Nationen in insgesamt 475 Kategorien gegeneinander an.

Team

Naila Winterhalter trat bei den Europameisterschaften für den Thai-Box-Club Singen an, der am Ende das zweiterfolgreichste Team des Wettbewerbs war. Der Verein konnte insgesamt 15-mal Gold, sechsmal Silber und siebenmal Bronze erringen.