Dopingspiele: Kusch über Enhanced Games: Andere Welt mit eigenen Regeln

Die Zusage von Schwimmer Kusch zu den als Dopingspiele bezeichneten Enhanced Games hat für Wirbel gesorgt. Nun spricht der 32-Jährige in einem Video.
Las Vegas - Schwimmer Marius Kusch hat in einem Video ausführlich Stellung zu seiner viel kritisierten Zusage bei den Enhanced Games bezogen. Bei dem Event sollen Weltrekorde auch mit Hilfe von Dopingmitteln aufgestellt werden. In dem bei Instagram verbreiteten Beitrag betont Kusch mehrfach, dass man die stark umstrittene Veranstaltung und den traditionellen Schwimmsport getrennt voneinander betrachten müsse.