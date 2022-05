Ist in Aichhalden wieder "Meister-Drifter-Szene" unterwegs?

Donuts in der Ortsmitte

1 Solche Reifenspuren von einem Hecktriebler auf der Fahrbahn – hier vor dem Gemeindezentrum in Aichhalden – bleiben meist über Wochen wenn nicht gar Monate erhalten. Foto: Wegner

Aichhalden - Zwei "Donuts" vor dem Rathaus im Aichhalder Reißerweg, ellenlange Abriebspuren auf der Kreisstraße durch Aichhalden. Ist im Ort eine "Meister-Drifter-Szene" unterwegs?

Von "Szene" will Dieter Popp vom Polizeipräsidium Konstanz nicht sprechen. Wohl aber gebe es in Aichhalden und Umgebung einige Leute, die mit ihren heckgetriebenen Fahrzeugen älterer Bauart eines Münchner Herstellers schon aufgefallen seien. Um wen es sich bei dem oder den Verursachern handeln könne, das ist der Polizei nicht bekannt.

Nur Vermutungen

Auch Bürgermeister Michael Lehrer kann hinsichtlich der Entstehung dieser Kreisel nur mit einer Vermutung dienen: Er geht davon aus, dass diese im Zusammenhang mit Hochzeitsfeiern stehen könnten.

Wer so etwas in der Regel mache, der sei vorwiegend "in den späten Abendstunden" unterwegs, weiß Popp. Sollte die Polizei davon Kenntnis erhalten, würde sie tätig. Denn die Straße sei kein Spielgelände.

Einzelne Tatbestände

Da es gegen ein solches Fahren keinen speziellen Paragrafen gebe, sondern nur einzelne Tatbestände wie unzulässiger Lärm, unnötiges Gasgeben, Beschleunigen und weiteres werde ein solcher Fahrer und sein Fahrzeug natürlich genau "auf Herz und Lunge" hinsichtlich technischer Mängel gecheckt. Es werde "akribisch kontrolliert", sagt Popp und "alles beanstandet, was möglich ist". Neben einer Ordnungswidrigkeit könnten dann auch eventuelle Mängel am Fahrzeug als Ordnungswidrigkeit zur Anzeige kommen. Darüber hinaus gebe es eine Mitteilung an die Führerscheinstelle hinsichtlich der Frage, ob der Fahrer überhaupt zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet sei. Beim ersten Mal passiere da natürlich noch nichts, sollten sich die Fälle allerdings häufen, dann könne das dann auch zu einem Führerscheinentzug führen, sagt der Polizeisprecher.

Gefährliche Manöver

Wie gefährlich solche Manöver sein können? Da verweist Popp auf entsprechende Vorkommnisse in meist größeren Städten, wo auch unbeteiligte Fußgänger oder Autofahrer teilweise erheblich zu Schaden kamen, da ein so beschleunigtes Fahrzeug wie ein Katapult wirke.