donum vitae im Kreis Freudenstadt: So viele Schwangerschaftsberatungen wie nie zuvor

So viele Schwangerschaftsberatungen wie nie zuvor

1 Ursula Nagel spricht beim politischen Montagsgebet über „donum vitae“ in Horb und Freudenstadt. Foto: Steinmetz

Die Schwangerschaftsberatungsstelle „donum vitae“ – Geschenk des Lebens – gibt es im Kreis Freudenstadt seit mehr als 20 Jahren. Beim politischen Montagsgebet auf der Liebfrauenhöhe in Ergenzingen berichtete die frühere Vorsitzende Ursula Nagel über diese Einrichtung.









Die zunehmenden Beratungen zeigen, wie wichtig dieser Verein nach wie vor ist. Dies unterstrich auch der Arzt Jürgen Oberle, der die Referentin den rund 30 Besuchern vorstellte. Er bezeichnete Ursula Nagel als Humanistin, die Probleme pragmatisch angehe. Sie habe „donum vitae“ im Kreis Freudenstadt für Frauen, die bei Schwangerschaften in Konflikt geraten seien, mit aufgebaut. Das Projekt sei so wichtig, dass es unterstützt werden sollte. „Wir sehen das jeden Tag in der Praxis“, betonte er.