Die Donauschwaben Chicago schicken ihre Jugendgruppe auf Europa-Tour durch Deutschland, Österreich und Ungarn. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind dabei vom 18. bis 20. Juni zu Gast in Albstadt, bevor es am 21. Juni weiter nach Ulm und München geht.

Der „Verband der Schwaben und den Nachkommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, Ungarn und Rumänien in Albstadt und Umgebung“, der in der Satzung und vor Ort die Bezeichnung „Donauschwaben Albstadt“ führt, kümmert sich um das Rahmenprogramm für die Gäste aus Amerika und um die Begleitpersonen, die aus Chicago anreisen.

Kulturfest in der Turn- und Festhalle

In Zusammenarbeit mit dem Weltdachverband der Donauschwaben wird seit mehreren Monaten daran gefeilt, den Aufenthalt angenehm zu gestalten. Die Amerikaner reisen am 18. Juni an und werden bei einem Kennenlernabend in Albstadt ein Abendessen einnehmen. An Fronleichnam, 19. Juni, wird die Jugendgruppe ein Teil der Feierlichkeiten Margrethausens zum 750-jährigen Bestehen sein. Ab 10.30 Uhr ziehen die Jugendlichen in Tracht in den Fronleichnamsgottesdienst in St. Margareta ein und beteiligen sich zudem an der Fronleichnamsprozession. Um 12 Uhr beginnt ein Kulturfest in der Turn- und Festhalle in Margrethausen. Die Jugendgruppe wird im Laufe des Nachmittags durch ihr Auftrittsprogramm führen.

Empfang im Rathaus

Ein donauschwäbischer, amerikanischer und allgemein süddeutscher Tanzblock zeigt die unterschiedlichen kulturellen Entwicklungen der Donauschwaben, die auf der Erde verstreut leben. In den Pausen sorgt Albert Eisenburger mit Musik und Gesang für Stimmung, und dann dürfen alle Besucher tanzen.

Die Bewirtung übernehmen die Erwachsenen-Sternsinger aus Margrethausen.

Am Freitag, 20. Juni, empfängt Oberbürgermeister Roland Tralmer die Amerikaner im Rathaus. Anschließend findet ein Tagesausflug nach Triberg statt.