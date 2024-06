Donauschwaben Albstadt: Kirchweih wird vorverlegt – den Kanadiern zuliebe

1 Die donauschwäbische Jugendtanzgruppe aus Akron/Ohio in den USA ist im Juli in Albstadt zu Gast beim großen Fest. Foto: Michael Rodesheim

Zusammen mit Gästen aus der Neuen Welt feiern Albstadts Donauschwaben einen „Kultursommer“, bei dem alle Interessierten willkommen sind.









Einen „Kultursommer ’24“ veranstalten Albstadts Donauschwaben und der Bund der Vertriebenen Zollernalb im Juli, und zwar zusammen mit donauschwäbischen Gäste aus den USA, Kanada und Brasilien. Zwei Jahre nach dem jüngsten Besuch von Donauschwaben aus Übersee legt von Donnerstag, 4., bis Samstag, 6. Juli, die donauschwäbische Jugendtanzgruppe der „German Family Society Akron“ aus dem US-Bundesstaat Ohio auf ihrer Kulturreise durch Europa, mitorganisiert vom Weltdachverband der Donauschwaben, einen Zwischenstopp in Albstadt ein. Dort werden sie am Freitag, 5. Juli, erst ein Besichtigungsprogramm absolvieren, das ihre Gastgeber vorbereitet haben, und am Abend im Rahmen eines „Schwabenballs“ der Albstädter Donauschwaben ein Kulturprogramm in den „Schwabenkellerstuben“, dem donauschwäbischen Vereinsheim in der Vogelsangstraße auf Langenwand, präsentieren.