Die Welt gibt sich die Klinke in die Hand

1 Die Jugendtanzgruppe aus Akron/Ohio hat bei der Landsmannschaft der Donauschwaben in Albstadt auf ihrer Europatournee Station gemacht. Foto: Karina Eyrich

Die Enttäuschung nach dem verlorenen EM-Spiel der deutschen Mannschaft am Freitag hat die Landsmannschaft der Donauschwaben ins Positive verkehrt und mit ihren Gästen aus Kanada, Brasilien und vor allem den USA gefeiert.









Link kopiert



Von dort war die Jugendtanzgruppe der German Family Society of Akron/Ohio gekommen, die auf ihrer Europa-Tournee für eine Woche in Deutschland Station gemacht hat, darunter in Albstadt, Ulm und München.