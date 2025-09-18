Donauhalle Donaueschingen: Zeitgenössische Kunst aus der Region

10 Als Gastaussteller präsentiert der Bad Dürrheimer Peter Grabherr unter anderem sein Werk „Aus dem Rahmen - aus dem Sinn“, bei dem er leere, ausgerahmte Diarähmchen „vergessenen Portraits“ gegenüberstellt. Foto: Roland Sigwart 10 Bilder - Fotostrecke öffnen Die Künstlergilde lädt zur Jahresausstellung unter dem Motto „Refresh“ ein. 35 Künstlerinnen und Künstler zeigen bis 28. September ihre neuesten Werke.







35 Künstlerinnen und Künstler zeigen ab Freitag, 19. September, im Donaueschinger Bartok-Saal bei der Jahresausstellung der Künstlergilde (KüGi) Donau ihre allerneuesten Werke. Neben 29 ausstellenden Mitgliedern hat die KüGi auch sechs Gastaussteller eingeladen. Ausstellungsleiter und somit auch für das Design der Ausstellungsräume verantwortlich ist Martin Schwer, aber auch die Künstlergilde-Vizevorsitzende Ariane Faller und Künstlergilde-Chefin Panka Chirer-Geyer sind mitverantwortlich dafür, dass den Ausstellungsbesuchern wieder die volle Bandbreite zeitgenössischer einheimischer Kunst präsentiert wird. Die Ausstellung unter dem Motto „Refresh“ läuft bis Sonntag, 28. September.