1 Im Finalkampf in Bräunlingen holen die Turnerinnen der Wettkampfklassen LK4 + (hintere Reihe) und LK4 modifiziert (vorn) Siege für den TV Donaueschingen. Foto: Christine Pfau

Der Gauliga-Finalkampf in den Klassen LK4 und LK4+ brachte den Teams vom Turnvereins Donaueschingen gleich mehrere vordere Ränge ein.









Die Turnerinnen des Turnvereins Donaueschingen gingen beim Gauliga-Finalkampf in der Turnhalle Bräunlingen siegreich aus dem Wettstreit zweier Wettkampfklassen hervor. In der Wettkampfklasse LK4+ (Jahrgang 2011 und jünger) gingen acht und in der Wettkampfklasse LK4 modifiziert (Jahrgang 2013 und jünger) sechs Mannschaften an den Start.