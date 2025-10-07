Donaueschingerin schreibt Buch: Vom Kampf gegen Hoffnungslosigkeit

Drei junge Frauen wollen anderen Mut machen. Sie schreiben über psychische Erkrankungen. Die Psychologin wünscht sich mehr Aufklärung.
„Es ist vier Jahre her, dass ich in der Notaufnahme lag und dachte, das wäre nun mein persönlicher Tiefpunkt.“ So beginnt die Donaueschingerin Maya Liebenwein, ihre Geschichte zu erzählen. Aufenthalte in der Notaufnahme oder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind in dieser Zeit keine Ausnahme für die heute 21-Jährige. Die junge Frau leidet damals an Depression, Zwangsstörung und Borderline-Persönlichkeitsstörung.