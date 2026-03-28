Donaueschinger Werkstatt gibt Tipps: So wird das Auto fit fürs Frühjahr

Das Auto sollte nach dem Winter richtig gepflegt werden. Auch kleine Schäden sollten rechtzeitig behoben werden. Eine Donaueschinger Autowerkstatt gibt Tipps.

Langsam aber sicher füllen sich die Autowerkstätten, es gilt, das Heiligs Blechle einer Frühjahrsinspektion samt Reifenwechsel zu unterziehen. Denn die kalte Jahreszeit hinterlässt mit Salz, Matsch, Frost und Split einige Spuren, was den Fahrzeugen doch zusetzt. Und viele Pkw-Lenker freuen sich zudem wieder über die Sommerpneus auf den schmucken Alu-Felgen.

Für den eigenen Wagen lohnt es sich zudem, ihm einen kleinen Frühlingscheck zu gönnen. Diese ziehen auch langsam beim Autohaus Südstern-Bölle in Donaueschingen an, denn jetzt wollen die Kunden ihre Sommerräder aufziehen lassen und buchen oft eine Kontrolle gleich mit.

„Die Ersten waren natürlich schon da, gerade in den vergangenen Wochen, als wir die ersten Sonnenstrahlen hatten“, sagt Serviceberater Georg Hummel.

Serviceberater Georg Hummel steht Rede und Antwort, worauf es beim Frühlingscheck beim PKW ankommt. Foto: Roger Müller

Sobald die Temperaturen wieder stabil über etwa sieben Grad liegen, fühlen sich Sommerreifen einfach wohler auf der Straße. Sie bremsen besser, fahren präziser und sparen obendrein Sprit. „Die alte Faustregel O bis O – von Oktober bis Ostern – passt meistens ganz gut, um sich zu orientieren“, so Hummel.

„Wobei sich gerade im Herbst der Räderwechsel etwas nach hinten schiebt, weil in den vergangenen Jahren im Oktober und auch teils im November noch richtig angenehme Temperaturen herrschten.“ Entsprechend sollte man nicht nur die alte Regel im Auge haben, sondern auch das Wetter, so der Experte. „Wir hatten auch schon die Fälle, in denen nach Ostern die Temperaturen wieder gesunken sind und wir noch einmal die Winterreifen wieder aufziehen mussten.“

Edvie Ahmadi beim Frühlingscheck an einem Kunden-PKW. Foto: Roger Müller

Parallel zum Reifenwechsel sollte ein kritischer Blick auf die Bremsen geworfen, die gerade im Winter durch mehr Feuchtigkeit und Salz einer höheren Korrosionsschadengefahr ausgesetzt sind. Und wenn der Wagen schon mal auf der Hebebühne ist, wird auch gleich der Unterboden inspiziert.

Im Frühling passiert außerdem etwas, das viele gar nicht auf dem Schirm haben: Es gibt plötzlich mehr Steinschläge. Das liegt nicht daran, dass Steine saisonale Ambitionen haben. Nach dem Winter liegen vielerorts noch kleine Split-Körner herum, die von Autos hochgeschleudert werden. Gleichzeitig sind wir im Frühling wieder flotter unterwegs und dazu kommen die typischen Temperatursprünge – kalte Nächte, warme Tage.

Windschutzscheibe unter Spannung

Dadurch steht die Windschutzscheibe ohnehin unter Spannung und ein kleiner Treffer führt schneller zu einem sichtbaren Schaden, sagt Georg Hummel. Deshalb lohne es sich, Steinschläge früh reparieren zu lassen, bevor daraus ein Riss wird. Parallel sollte man auch gleich die Scheibenwischer prüfen lassen. Auch sie schaben im Winter über die ein oder andere vereiste Scheibe oder die Gummilippen wurden im festgefrorenen Zustand betätigt.

Eine gründliche Außenwäsche empfiehlt der Experte zum Start in den Frühling. Diese entfernt den ganzen Salz- und Winterschmutz. Innen tut es dem Auto gut, den Innenraumfilter zu wechseln, die Matten zu tauschen und einmal ordentlich durchzuwischen. „Es gilt zu prüfen, ob noch viel Feuchtigkeit im Wageninnern vorhanden ist“, so Georg Hummel weiter.

Omas Hausrezept

Und dann gibt sie doch noch, gerade die Autohalter, die Fahrzeuge mit einem schon etwas fortgeschrittenen Alter haben. „Da findet man Omas Hausrezept in Form von einer Zeitung unter den Fußmatten“, sagt Hummel. Denn Zeitungspapier unter den Fußmatten – das ist ein effektives, kostenloses Hausmittel, um Feuchtigkeit im Autoinnenraum, besonders im Winter, aufzusaugen. Es beugt Schimmel, Rost und beschlagenen Scheiben vor.

Eine lange Liste, die Donaueschinger Autofahrer laut Georg Hummel immer sehr gewissenhaft abarbeiten. „Sie lassen ihre PKW regelmäßig checken, nicht nur nach dem Winter, so dass der Frühlingscheck nicht gleich Schäden offenbart, die bereits vor dem Winter am Fahrzeug waren und dann finanziell für unangenehme Überraschungen sorgen.“

Schrammen an der Karosserie treten nach dem Winter nicht häufiger auf, als in den Sommermonaten, sagt Hummel. Dennoch gebe es den ein oder anderen Glatteis-Rempler oder Lackabschürfungen an den Stoßfängern, wenn der Wagen mit zu viel Schwung im Schneehaufen landet.

Ölstand im Blick behalten

Fahrzeugpflege

Zusätzlich lohnt ein Blick auf Flüssigkeiten wie Öl, Kühlmittel oder Scheibenwischwasser – letzteres am besten gleich mit einer Sommermischung für Insektenreste. Auch die Batterie freut sich über Aufmerksamkeit, schließlich haben die kalten Monate und kurze Fahrten ihr ordentlich zugesetzt. Und wenn die Klimaanlage nach langer Pause etwas muffig riecht, hilft eine kleine Desinfektion.