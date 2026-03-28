Donaueschinger Werkstatt gibt Tipps: So wird das Auto fit fürs Frühjahr

Das Auto sollte nach dem Winter richtig gepflegt werden. Auch kleine Schäden sollten rechtzeitig behoben werden. Eine Donaueschinger Autowerkstatt gibt Tipps.
Langsam aber sicher füllen sich die Autowerkstätten, es gilt, das Heiligs Blechle einer Frühjahrsinspektion samt Reifenwechsel zu unterziehen. Denn die kalte Jahreszeit hinterlässt mit Salz, Matsch, Frost und Split einige Spuren, was den Fahrzeugen doch zusetzt. Und viele Pkw-Lenker freuen sich zudem wieder über die Sommerpneus auf den schmucken Alu-Felgen.