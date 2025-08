Beim diesjährigen Stadtradeln haben 81 aktive Radler des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen in drei Wochen beeindruckende 15 912 Kilometer zurückgelegt und damit den zweiten Platz in der städtischen Gesamtwertung erreicht. Darauf wies die Schule nach Schuljahresende hin.

Das Schulteam musste sich lediglich der Gruppe „Wolterdingen radelt“ geschlagen geben. Vom 1. bis 21. Juli traten insgesamt 81 Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und Familienmitglieder für das Donaueschinger Gymnasium in die Pedale. Hauptorganisator Klaus Tegtmeier, Sportlehrer am FG, hatte sein Team mit einem Einstein-Zitat motiviert – dem zufolge dem Physiker die Idee zur Relativitätstheorie beim Radfahren gekommen sein soll. Tegtmeier schmunzelt: „Vielleicht hatten ja auch wir beim Strampeln ein paar geniale Einfälle – auf jeden Fall haben wir der Umwelt und unserer Gesundheit etwas Gutes getan.“

Neuntklässler legt 803 Kilometer zurück

Hervor stachen in diesem Jahr vor allem der Neuntklässler Oliver Schuchart, der täglich die Strecke von Blumberg zur Schule und zurück fuhr und dabei sehenswerte 803,5 Kilometer sammelte, sowie die Achtklässlerin Leonie Kammerer, die ebenfalls auf das Fahrrad als Hauptverkehrsmittel setzte – auch bei privaten Ausflügen zum Bodensee.

Besonders fleißig war nicht zuletzt die Klasse 9a: Unter der Leitung von Teamkapitän Oliver und mit tatkräftiger Unterstützung ihrer beiden Klassenlehrer, Matthias Heidecker und Achim Baumann, fuhr sie gemeinsam 4612,9 Kilometer mit dem Rad – das bedeutet 307,5 Kilometer pro Kopf. Die Klasse 5b folgte mit 2622,5 Kilometern, was 201,7 Kilometer pro Person entspricht. Auch Familie Rademacher, eigentlich in Rottweil gemeldet, unterstützte das FG-Team solidarisch mit allen gesammelten Kilometern. Im sportlichen Rahmenprogramm an der Schule überzeugte Julian Schilling aus Klasse 7a, der sich mit viel Geschick durch den aufgebauten Fitnessparcours kämpfte und dabei knapp seinen Klassenkameraden Mic Fischer hinter sich ließ. Als Anerkennung wurden die eifrigsten Radler mit gesponserten Gutscheinen und Trinkflaschen belohnt.

Unsere Empfehlung für Sie Ehrungen in Donaueschingen 25 000 Kilogramm CO2 beim Stadtradeln reduziert Insgesamt sammelte die Stadt Donaueschingen 152 830 Kilometer beim Stadtradeln. Nun gab es Auszeichnungen für diese Leistung.

Eine weitere Ehrung wird es am Freitag, 8. August, im Donaueschinger Rathaus geben. Tegtmeier will dort nicht nur das Engagement seines Teams würdigen, sondern auch „Wolterdingen radelt“ den Rücken stärken: „Vielleicht rückt die dringend nötige Radweganbindung an Donaueschingen dann ein Stück näher – das wäre ein Gewinn für alle, auch für uns beim nächsten Stadtradeln“, betont er.