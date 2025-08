Es war 16.15 Uhr, als ein Tross von 1017 Starterinnen und Startern den 14. Stadtlauf zugunsten an Mukoviszidose erkrankten Kindern eröffneten. Die Organisation der Sportveranstaltung, deren Beliebtheit unter dem Namen Schutzengellauf konstant anhält, hatte in bewährter Form die Mukoviszidose-Regionalgruppe Schwarzwald-Baar-Heuberg unter Leitung von Sarah Wolf übernommen.

Im Vorfeld hatten 40 Helferinnen und Helfer, darunter sieben Streckenposten, die Laufveranstaltung perfekt vorbereitet. Alles hat gepasst und sogar das Wetter hatte ein Einsehen und präsentierte sich herbstlich. Beste Laufbedingungen für ein Teilnehmerfeld, das sich nach dem Start Runde um Runde durch die 1,1 Kilometer lange Rundstrecke durchkämpfte. Die einen machten dies lange leichten Fußes, während den anderen die Anstrengungen schnell anzumerken waren.

Ein Küsschen in Ehren, soviel Zeit muss auch am Rande des 14. Stadtlaufs in Donaueschingen sein. Foto: Rainer Bombardi

Alle einte der Willen, pro Runde einen Euro für den guten Zweck zu erlaufen. Teilnehmen konnte alle, die Lust und Laune dazu hatten, sich bis zu zwei Stunden für den guten Zweck zu engagieren. So ergab sich, charakteristisch für den Schutzengellauf, ein buntes Bild an Läufern, Walkern, Nordic Walkern, Spaziergängern und anderen mehr. Zahlreiche Vereine und Institutionen nahmen ebenso wie Familien, Solisten und Gruppen mit Fantasienamen daran teil.

Moderator motiviert die Teilnehmer

Die Voraussetzungen waren optimal, um die magische Zahl von 10 000 Runden zu durchbrechen. Dass es am Ende 10 475 waren, freute nicht nur Moderator Alexander Bertsch, der während des kompletten Laufs die Teilnehmer Runde um Runde motivierte.

Auch Sarah Wolf war glücklich über das Resultat, welches der Selbsthilfegruppe 10.000 Euro von der Kreissparkasse Schwarzwald-Baar und 475 Euro von der AOK einbrachte, die ihren Beitrag auf 1000 Euro aufrundete. Oberbürgermeister Erik Pauly, der als Schirmherr selbst mit 18 gelaufenen Runden zum Erfolg der Veranstaltung beitrug, war bereits zum Auftakt überwältigt von der Resonanz. Matthias Wößner, Bereichsdirektor Donaueschingen der Kreissparkasse, Harald Rettenmaier, Geschäftsführer AOK Schwarzwald-Baar und Thomas Müller, Geschäftsführer der Nachsorgeklinik in Tannheim mit einer eigenen Reha-Abteilung für an Mukoviszidose erkrankte Kinder, pflichteten ihm bei.

Betroffener Patient absolviert 13 Runden

Für Stephan Kruip, den Bundesvorsitzenden des gemeinnützigen Vereins Mukoviszidose, war die Laufveranstaltung ein Muss. Mit starkem Willen nahm der 60-Jährige die Therapie seiner Erkrankung an Mukoviszidose Schritt für Schritt in Angriff. Dabei profitierte er auch von seiner Überzeugung, dass es nur möglich ist, mit der Krankheit zu leben, wenn die Akzeptanz, damit umzugehen, vorhanden ist. Kruip absolvierte am Schutzengellauf 13 Runden und sagte von sich selbst, dass er heute eigentlich nicht mehr am Leben sein dürfte. „Früher lag die Lebenserwartung bei 21 Jahren. Dank enormer Fortschritte ist es mir gegönnt, an Marathonveranstaltungen teilzunehmen.“ Man merkte Kruip die Freude an, den Betroffenen mitteilen zu können, dass es möglich ist, ein fast normales Leben zu führen.

Die Mukoviszidose-Kreisvorsitzende, Sophia Wolf, weist dem Bundesvorsitzenden Stephan Kruip den Weg. Foto: Rainer Bombardi

Indes war Cheforganisatorin Wolf glücklich über den Verlauf. Auch während der Veranstaltung zogen vom Aufwärmen mit Nicoletta Naunapper bis zur finalen Runde alle an einem Strang. Das Personal an den Versorgungsständen entlang der Rennstrecke hatte kaum eine ruhige Minute. Die Becher mit Mineralwasser und isotonischen Getränken sowie die Müsli-Riegel und Bananenstücke zur Stärkung waren bei den Teilnehmern heiß begehrt.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtlauf Donaueschingen Der Krankheit mit Lebensmut trotzen Emma Wolf leidet seit ihrer Geburt an Mukoviszidose, dennoch führt die Zehnjährige ein normales Leben. Beim Stadtlauf wird wieder für die Nachsorgeklinik gesammelt.

Zur Tradition der Schutzengelläufe zählt auch die Teilnahme von diversen Gruppen, die für einen Verein oder eine Institution starten. Zu denen, die sich aufgrund ihres Outfits hervorhoben, zählte unter anderem die Feuerwehr Donaueschingen, die mit sieben Einsatzkräften in Atemschutzgerätemontur insgesamt 82 Runden absolvierte. Die Musikkapelle Wolterdingen sorgte mit 18 Aktiven an den Haltepunkten für Stimmung. Zugleich verbanden sie ihre Teilnahme mit einer Marschprobe und absolvierte zwei Runden.

Stadtlauf 2025

Spitzenleistungen

Die meisten Runden beim Stadtlauf 2025 absolvierten Rene Andreas (Herztröpchen.de), Raffael Lengo (DJK Donaueschingen) und Fridolin Einwald (Freiläufer Frei Lacke) mit 26 Runden. Bei den Frauen lag Julia Ettlin (LT Unterkirnach) mit 25 Runden an der Spitze. Die laufstärkste Mannschaft stellte das Rückgrat Donaueschingen mit 112 Teilnehmern und 1130 Runden vor dem LV Donaueschingen mit 51 Teilnehmern und 647 Runden. Kontaktdaten für weitere Informationen und Spenden außerhalb des Stadtlaufs gibt es im Internet unter www.muko-sbh.de, E-Mail: sophia.wolf@mukobw.de oder Telefon 0172/715 79 93.