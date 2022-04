1 Laura Tomlinson, die britisch-schweizerische Dressurreiterin und zweifache Olympiamedaillengewinnerin von 2012, siegte im vergangenen Jahr in allen wichtigen Dressurprüfungen in Donaueschingen. Foto: Roger Müller

Die Planungen für die Organisatoren des großen Donaueschinger Reit-Traditionsturnieres sind in Zeiten der Pandemie und auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges zu unsicher. Deshalb wird es bei der 64. Auflage im Schlosspark lediglich ein sehr attraktives Dressurturnier geben.















Der 64. Umlauf des internationalen S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnieres vom 18. bis 21. August diesen Jahres wird – wie schon in den zwei vorangegangenen Pandemiejahren – auch 2022 noch nicht zur Normalität zurückfinden. Während die Kutschfahrer nun bereits im dritten Jahr im Donaueschinger Schlosspark pausieren müssen, wird nach 2020 auch in diesem Jahr das Springstadion verwaist bleiben.

Turnierchef Kaspar Funke: "Entwicklungen sind nicht absehbar"

Konnte man im letzten Jahr noch den Kraftakt Springen und Dressur unter strengen Hygienekonzepten stemmen, so sind in diesem Jahr gerade die finanziellen Risiken, die sich im siebenstelligen Euro-Bereich bewegen, unabsehbar, so die Turniermacher der Escon-Marketing. "Nicht nur, dass man aktuell nicht weiß, wie sich das Pandemiegeschehen in einigen Monaten weiter entwickelt, ebenso gelten die momentanen Kriegswirren in Ost-Europa als ein unsicherer Planungsfaktor. "Das alles ist heute noch nicht absehbar", so Kaspar Funke. Umso mehr konzentriert sich der Organisator beim Umlauf in diesem Sommer auf die Dressurreiter. Dies also schon wie im ersten Pandemiejahr 2020, als sich das Traditionsevent auf die Dressur jenseits der Brigach beschränkte.

Aber ein sehr attraktives Dressurprogramm

Nur eine Woche nach den Weltmeisterschaften im dänischen Herning ist eine S**** Veranstaltung im August in Donaueschingen geplant. Überdachte Sitztribünen, ein völlig neu gestalteter VIP-Bereich, Logen und einem großzügigen Café-Bereich beim neu gestalteten Donaudelta sieht das Konzept der Turniermacher vor. Dabei müssten allerdings die Stallzelte von ihrem angestammten Bereich direkt am Vorbereitungsplatz weichen, und wären ein Stück abseits vom Turniergeschehen. "Und dies würde dann auch dem Tierschutz dienen, damit sich die Pferde nach ihren Lektionen im Dressurviereck ordentlich erholen könnten und nicht permanent dem Umtrieb auf dem Vorbereitungsplatz ausgesetzt wären", erklärt Kaspar Funke. Das sportliche Programm sieht S**** Grand Prix Kür und Special vor, sowie für U25 Reiter EM-Aufgaben in Team- und Einzelwettbewerben. Zudem sind Aufbauprüfungen für 7 – bis 9-jährige und acht bis elf-jährige Pferde auf Grand Prix Niveau geplant, ebenso wie eine Amateurtour bis zur Kategorie S***.