Donaueschinger Quellsommer: Gasthaus Schützen zieht die Reißleine

1 Marco Garofalo hat 2023 das Gasthaus Schützen übernommen. Der Koch ist auch über Donaueschingen hinweg bekannt. Im vergangenen April hat er bei dem TV-Wettbewerb „Mein Lokal, dein Lokal“ gewonnen. Foto: Hannah Schedler Koch Marco Garofalo sagt, durch den Donauquellsommer kommen die Gäste spürbar seltener. Nun reduziert er die Öffnungszeiten.







Marco Garofalo überzeugt als Gastwirt und Koch in Donaueschingen und deutschlandweit im Fernsehen. Erst im April 2025 hat er in der TV-Kochsendung „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ den Sieg geholt. Eigentlich hat sein Gasthaus Schützen immer von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Doch nun ist damit Schluss: Über die sozialen Medien informiert Garofalo, dass er ab sofort und bis Ende August nur noch am Wochenende öffnen werde. „Wir schließen unseren Donnerstag vorerst – und das hat seinen Grund“, heißt es in dem Beitrag.