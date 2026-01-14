Donaueschinger Parkour-Athleten: Wenn ein anderer Sport die Basketballhalle dominiert

Mit Rädern und Saltos stehlen sie den Basketballern beinah ihre Show. Die Donaueschinger Parkour-Athleten zeigen was es mit dem Sport auf sich hat.
Eigentlich kommen die Fans der Black Forest Panthers wegen harter Defense, schneller Fastbreaks und packender Dreier in die Halle. Doch während dieses Spiels am Abend des 11. Januars in der Deutenberghalle in Villingen gibt es nicht nur tosenden Applaus für die Basketballer. In der Pause verwandeln die Parkour-Athleten aus Donaueschingen die Basketballhalle in eine urbane Bewegungslandschaft.