Donaueschinger Metzgerei ist insolvent: Mutter und Tochter wollen als Duo neu durchstarten

1 Nach finanzieller Schieflage: Mutter und Tochter wagen den Neuanfang mit neuem Konzept und alten Rezepten. Gabriele (links) und Isabelle Schulz glauben an ihre Metzgerei Martin. Foto: Jens Fröhlich

Im April musste die Metzgerei Martin aus Donaueschingen Insolvenz anmelden. Da sowohl Mutter als auch Tochter an ihrem Laden hängen, wird jedoch so schnell nicht aufgegeben. Die beiden haben ein neues Konzept auf die Beine gestellt, was den Fortbestand ihrer Metzgerei garantieren soll.









Im Jahr 1963 gründete Otto Martin mit seiner Frau Christel die Metzgerei Martin in Vöhrenbach. Heute, 61 Jahre später, wird ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte in Donaueschingen aufgeschlagen, wenn auch mit bedrückendem Inhalt, aber dennoch mit Hoffnung und Zuversicht versehen.