Wie kann die Stadt den Spagat zwischen Belebung und Zugänglichkeit der Karlstraße schaffen? Braucht es eine Fußgängerzone in der Innenstadt? Und wie bekommt man den Durchgangsverkehr aus der Stadt und hält die Verkehrsteilnehmer, die nicht in die Innenstadt wollen, auf dem Cityring?

Das sind Fragen, welche die Donaueschinger schon seit geraumer Zeit umtreiben. Und eine Umfrage lässt durchaus wichtige Rückschlüsse zu.

Besonders diesen Sommer gewannen diese Fragen an Wichtigkeit: Die temporären Sperrungen und Umleitungen in der Innenstadt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Donauquellsommer, die an drei Plätzen der Innenstadt stattfindet, haben die Donaueschinger aufgewühlt. Der Protest entlud sich am 8. Juli in einer turbulenten Gemeinderatssitzung. 4100 Bürgerinnen und Bürger haben mit ihrer Unterschrift gefordert, dass die temporären Verkehrsumleitungen und Platzsperrungen beendet werden.

Auf der Fürstenbergstraße in Richtung Karlstraße weisen Schilder auf die Sperrung an der Stadtkirche hin, die Durchfahrt ist verboten. Foto: Daniel Vedder

Und dieser Forderung kam die Verwaltung als Konsequenz des Bürgerprotests nach: Mitte Juli wurde die Einbahnstraßenregelung auf Vorschlag der GUB in der Karlstraße zwischen Schul- und Werderstraße aufgehoben. Von der Max-Egon-Straße kommend, dürfen Verkehrsteilnehmer auch wieder nach rechts in die Karlstraße abbiegen.

Sperrung endet Ende August

Und Ende August wird der Donauquellsommer und die damit einhergehenden Sperrungen der Veranstaltungsplätze gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 18. März wieder komplett aufgehoben.

Eine Online-Umfrage zur Donaueschinger Verkehrsführung zeigt das Interesse der Bevölkerung an diesem Thema: 3045 Personen haben teilgenommen. Wobei die Umfrage aus empirischer Sicht kritisch zu betrachten ist, da eine Person mehrmals an der Umfrage teilnehmen konnte und bei den Multiple-Choice-Fragen, also vorgegebene Antworten zum Auswählen, auch Mehrfachantworten möglich waren.

Ein ungefähres Stimmungsbild

Dennoch gibt die Umfrage zumindest ein ungefähres Stimmungsbild der Bevölkerung ab: 92 Prozent der Personen nutzen regelmäßig ein Auto, wenn sie in Donaueschingen unterwegs sind, 18 Prozent der Befragten sind auch mit dem Fahrrad unterwegs, wohingegen nur ein Bruchteil der Befragten (fünf Prozent) regelmäßig die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. 91 Prozent der Befragten kommen in die Innenstadt, um direkt geplante Einkäufe zu erledigen und weniger zum Bummeln.

„Im ländlichen Raum ist man auf das Auto angewiesen, dementsprechend muss eine Stadt auch darauf ausgelegt sein.“ Stefan Baur, Vorsitzender des Gewerbevereins Foto: Denise Kley

Nun wird es interessant: 77 Prozent der Befragten wünschen sich ein Parkhaus und die Schaffung innenstadtnaher Parkplätze. Wobei man hier dazu sagen muss: In der inneren Kernstadt gibt es 17 öffentliche Parkmöglichkeiten mit Hunderten Stellflächen, die zum Teil sogar kostenlos sind.

Parkplätze nicht ausgeschildert

Das Problem: Die Parkmöglichkeiten sind nicht ausgeschildert, ein Parkleitsystem gibt es in Donaueschingen noch nicht. Stefan Baur, Vorsitzender des Gewerbevereins, weist auch auf dieses Problem hin: „Im ländlichen Raum ist man auf das Auto angewiesen, dementsprechend muss eine Stadt auch darauf ausgelegt sein. Ein funktionierendes Parkleitsystem ist unabdingbar.“ Aus Sicht von Baur müssen für künftige Überlegungen zur Zukunft der Innenstadt die Interessen aller Innenstadtakteure abgebildet werden. „In den vergangenen Jahren haben der Gewerbeverein und das City-Management mehrfach konstruktive Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrsführung unterbreitet.“

Unsere Empfehlung für Sie Donaueschinger Händler besorgt Gegenwind für neue Innenstadtpläne Im Sommer soll Mobiliar die Stadt beleben. Dafür soll die Verkehrsführung geändert werden. Einige Gewerbetreibende halten davon allerdings wenig.

Diese Vorschläge seien auch in Ausschüssen angehört und mehrheitlich als sinnvoll bewertet worden – dennoch habe man diese nicht umgesetzt, so Baur. „Dieser Umstand hat bei vielen engagierten Innenstadtakteuren zu Enttäuschung und Frustration geführt. Wenn Beteiligung zwar formal möglich ist, aber ohne praktische Folgen bleibt, entsteht der Eindruck, dass Bürgerbeteiligung nur auf dem Blatt Papier stattfindet.“ Baur wünscht sich, dass man sich nun zu einem runden Tisch mit allen Akteuren zusammenfindet. „Um nun gemeinsam, konstruktiv und zielgerichtet darauf hinzuarbeiten, dass die Innenstadt noch attraktiver wird.“

Zehn-Punkte-Plan

Ideen

Der Gewerbeverein und das City-Management haben im März 2023 bereits Ideen ins Spiel gebracht, um die Donaueschinger Innenstadt aufzuwerten: unter anderem durch die Schaffung eines Parkleitsystems und die Einführung einer Parkraumbewirtschaftung. Zudem soll aus Sicht des Gewerbevereins hinter der Stadtkirche die Engstelle für den Schwerlastverkehr gesperrt werden. Überregionale Busse sollten um die Karlstraße geleitet werden und zudem solle evaluiert werden, ob auch kleinere Busse sinnvoll sein könnten. Zudem bringt der Gewerbeverein die Idee ins Spiel, auf dem alten Gelände der Realschule – welches Anfang 2026 frei werden soll, da die neue Schule auf dem Konversionsareal im Januar 2026 fertiggestellt wird – Parkflächen mit E-Ladesäulen zu schaffen. Zudem müsse man die Sanierung der südlichen Kernstadt vorantreiben, inklusive Max-Egon- und Zeppelinstraße.