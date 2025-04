Donaueschinger in Berlin: Auf dem Holzpferd durchs Brandenburger Tor geritten

Donaueschinger in Berlin

1 Die Donaueschinger Steckenpferd-Polo-Delegation mit Thorsten Frei, daneben Kerstin Tritschler und Oberbürgermeister Erik Pauly in Schiedsrichter-Montur in Berlin. Foto: Stadt Donaueschingen

„Steckenpferd-Polo wird olympisch“ behaupten der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei und die Stadtverwaltung Donaueschingen – ein Aprilscherz. Eine Reiterdelegation empfing der Parlamentarier trotzdem.









Die Nachricht lässt aufhorchen: „Nun ist es amtlich: Steckenpferd-Polo wird olympisch – und zwar bereits zu der Sommerolympiade 2028 in Los Angeles. Neben Cricket, Squash, Baseball, Lacrosse und Flagfootball, wird nun auch der in Donaueschingen im Jahr 2023 erstmals mit einem Steckenpferd-Poloturnier in großer Öffentlichkeit ausgetragene, körperlich fordernde Sport bei Olympia offiziell als weitere Disziplin ausgetragen.“