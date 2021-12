2 Bei der Arbeit: Markus Dold vom Wasserwerk. Foto: Simon

Für die meisten Arbeitnehmer ist Weihnachten eine entspannte Zeit: Ein paar freie Tage, in Ruhe mit der Familie feiern, spazieren gehen oder auch Urlaub machen. So geruhsam geht es aber nicht bei allen zu, denn viele Menschen müssen auch an den Weihnachtstagen sowie an Silvester und Neujahr arbeiten.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Donaueschingen – Die Liste ist lang: Not- und Rettungsdienste, Feuerwehr, Krankenhäuser und andere Einrichtungen zur Pflege, Behandlung und Betreuung, Gaststätten und generell Bewirtungs- und Beherbergungseinrichtungen, Verkehrs-, Energie- und Wasserversorgungsbetriebe sowie die Landwirtschaft – Mitarbeiter in diesen Bereichen sind auch an den Feiertagen kräftig am Malochen.

Black Pearl Bar

Tevfik Ceylan und Ridvan Avim freuen sich, stellvertretend für die Donaueschinger Gastronomie, auf ihren Einsatz über die Weihnachtstage. Anders als viele Dienstleister, die über Weihnachten Bereitschaft haben, begeben sie sich aktiv hinter den Tresen der Black Pearl Bar an der Karlstraße. Bereits an Heiligabend wird geöffnet, und auch an den folgenden beiden Weihnachtsfeiertagen ist die Bar für Besucher zugänglich. "Natürlich wird noch Hand angelegt und dementsprechend weihnachtlich dekoriert", sagt Tevfik Ceylan kurz vor Start des Weihnachtstrubels. Während er an Heiligabend mit den ersten Gästen erst gegen spätabends nach der Bescherung und den Familienfeiern rechnet, freut er sich auf hohe Betriebsamkeit an den folgenden Weihnachtsfeiertagen. Und wer möchte, der hat dann auch noch die Möglichkeit, an der Karaoke-Maschine selbst ein Weihnachtslied zum Besten zu geben. An Silvester allerdings bleibt das Black Pearl geschlossen.

Altenheim St. Michael

Ebenfalls bei der Arbeit sind die Pfleger auf den einzelnen Stationen im Altenheim St. Michael. Christa Butschle vom Empfang beschreibt die Weihnachtsfeiertage bei den Bewohnern und dem Pflegepersonal trotz der aktuellen Corona-Auflagen so: "Die Pfleger sind, wie auch unterjährig, auf den Stationen, und dort werden dann auch jeweils die kleinen Weihnachtsfeiern abgehalten." Butschle ergänzt: "Es gibt für das Pflegepersonal ein Weihnachtsessen, und auch eine kleine Bescherung findet an Heiligabend statt." Ein ähnliches Prozedere gibt es dann auch an Silvester. Allerdings werden die meisten Bewohner erst am 1. Januar ihre Neujahrsglückwünsche in Empfang nehmen können. Um Mitternacht beim Jahreswechsel schlummern die meisten Bewohner nämlich schon selig im Bett.

Eigenbetrieb Wasserwerk

Markus Dold hat dieses Jahr Bereitschaft über die Weihnachtstage beim Eigenbetrieb Wasserwerk. Dennoch kann er, so die Hoffnung, ganz normal mit der Familie feiern, denn er muss nicht in einer Leitzentrale vor Ort sein. Dold ist in einer sogenannten Rufbereitschaft. Er muss nur dann in den Einsatz, wenn es einen Notfall gibt. "Das ist natürlich auch dem technischen Fortschritt geschuldet", so Dold, "denn wenn das Telefon klingelt, kann ich mir zunächst auf dem Tablet einen Blick über die Notfallsituation verschaffen, und dann abwägen, was zu tun ist." Dementsprechend leitet er dann weitere Maßnahmen ein, da kann dann auch schon mal die Feuerwehr mit involviert sein. "Und der große Vorteil bei uns ist, dass fast alle Kollegen hier aus dem Donaueschinger Raum sind, die ich im Falle eines Großeinsatzes erreichen kann, und die dann auch dementsprechend schnell beim Einsatzort sein können."

Freiwillige Feuerwehr

Bei der Freiwilligen Feuerwehr gibt es keine klassische Diensteinteilung wie bei Polizei, Rettungsdienst oder Bundeswehr. "Über unsere Piepser können grundsätzlich alle Abteilungen alarmiert werden", berichtet Pressesprecher Philippe de Surmont. Das bedeutet, für die Floriansjünger sind es Tage wie immer, denn alle Feuerwehrleute sind eigentlich immer in Bereitschaft. "Allerdings wird typischerweise eine Nummer größer alarmiert, sprich ein größerer Personenkreis", so de Surmont weiter. Und er erklärt noch: "Um den ein oder anderen an den Feiertagen doch nicht unbedingt aus dem Familienkreis reißen zu müssen, wir aber trotzdem in der gleichen Zeit mit der gleichen Personenzahl ausrücken können."