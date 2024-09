1 Die Band Knutschfleck spielt am Samstagabend beim Herbstfest. Musikalisch gibt es noch weitere Höhepunkte. Foto: Reinhard Neroth

Am 4. und 5. Oktober wird die Karlstraße zur Festmeile. Vor allem musikalisch wird einiges geboten.









Link kopiert



Zu einem besonderen Fest soll das diesjährige Herbstfest werden. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Das 50-jährige Bestehen der Traditionsveranstaltung wird am Freitag, 4. Oktober, und Samstag, 5. Oktober, gefeiert. Mit Top-Hits und freiem Eintritt starten die Festlichkeiten am Freitagabend. Ab 19 Uhr steigt die SWR3-Party auf dem Rathausplatz.