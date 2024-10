Donaueschinger Herbstfest: Innenstadt wird zur Partymeile

1 Kinder und Eltern sind gleichermaßen begeistert von der „Donikkl"-Kinder-Mitmachparty auf der Bühne am Hanselbrunnen. Foto: Lutz Rademacher

Die Jubiläums-Ausgabe lockte mit Besonderheiten. Zum Auftakt gab es eine Partynacht mit DJ. Am Samstag war viel Live-Musik geboten. Die kleinen Gäste rockten mit „Donikkl“ die Bühne. Französisches Flair wehte auf dem Rathausplatz.









Einmal mehr lockte das Donaueschinger Herbstfest ein großes Publikum in die Innenstadt. Am Samstagnachmittag wälzten sich trotz kühler Witterung Menschenmassen in beide Richtungen durch die Karlstraße. Zum 50. Jubiläum der beliebten Veranstaltung hatten die Verantwortlichen zusätzliche Höhepunkte eingeplant.