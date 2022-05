Verkaufsoffener Sonntag bringt Leben in die Innenstadt

6 Die gut besuchte Karlstraße. Foto: Rademacher

Der verkaufsoffene Sonntag in Donaueschingen bringt jede Menge Besucher in die Stadt.















Donaueschingen - Das war kein Geheimtipp, sondern eine von vielen gerne angenommene Idee: Bereits kurz nach der Eröffnung hatten sich viele Besucher in der Donaueschinger Karlstraße eingefunden, wo sie Fahrzeuge aller Marken besichtigen konnten. Vielen kamen mit ihren Kindern, andere zu zweit oder mit dem Bike und genossen den warmen Tag und das unbeschwerte Bummeln durch die Läden. Gerne wurden die Geschäfte aufgesucht, in denen es deutlich kühler war. Die Plätze vor und in den Cafés waren rar.