Donaueschinger Gastronomie: Manche halten den Quellsommer für schädlich

1 Für Thomas Rahde (links) hat der Quellsommer großes Potenzial. Auch Roberto Da Ros vom Eiscafé Vittoria (Mitte) ist zufrieden. Für Massimiliano Longo vom Eiscafé Rialto braucht das Konzept noch Zeit. Foto: Hanna Schedler Für manche ein Fest, für andere nur Frust. Wie fällt das Zwischenfazit der Gastwirte aus? Der Gewerbeverein sieht das Konzept als schädlich an.







Die dreimonatige Veranstaltungsreihe Donauquellsommer will die Innenstadt in Szene setzen: weniger Autos, mehr Aufenthalt, mehr Leben. Doch hinter den Kulissen und Aktionen brodelt es – vor allem in der Gastronomie. Denn während die Betriebe am Rathausplatz von hoher Frequenz profitieren, berichten andere, nur eine Querstraße entfernt, von ausbleibenden Gästen und verlorener Sichtbarkeit.