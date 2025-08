Der Geologische Garten in Donaueschingen hat eine umfassende Frischekur erhalten und lädt ab sofort wieder dazu ein, auf Entdeckungsreise durch die Erdgeschichte der Region zu gehen. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Die beliebte Anlage in der Nähe des Bahnhofs wurde 2004 auf Initiative des damaligen Oberbürgermeisters Bernhard Everke mit Spenden von Bürgern, umliegenden Gemeinden und Firmen der Region realisiert und begeistert seither Einheimische wie Gäste. Die kreative Gestaltung des Geologischen Gartens stammt von dem Bildhauer Uli Olpp. Der Künstler mit Wohnsitz und Atelier in Mittelfranken setzte die Gesteinsvielfalt der Region um Donaueschingen – vom Granit und Gneis des Schwarzwalds bis zu den Kiesen der Donauniederung – in drei verschiedenen Formen eindrucksvoll in Szene.

Künstler übernimmt Gestaltung

Installiert wurde die Gesteinsvielfalt als großflächige Bodenkarte, geologisches Schichtenmodell und mit acht imposanten Monolithen. Im Laufe der vergangenen 20 Jahre hatten allerdings Witterungseinflüsse zu einigen Schäden an den für das Kunstwerk verwendeten Naturmaterialien geführt. Insbesondere manche der genutzten, frostempfindlichen Gesteinsarten waren davon betroffen.

Jetzt ist der Garten wieder in bestem Zustand, wie die Stadtverwaltung schreibt. Das Bodenmosaik wurde ausgebessert, die Monolithen am Eingang sowie die Hinweistafel wurden erneuert. Außerdem hat man die Sitzbänke von Grund auf renoviert.

Die Sanierung kostete laut Angaben der Stadt rund 13 000 Euro. Die Bürgerstiftung Donaueschingen unterstützte das Projekt mit 2500 Euro. Oberbürgermeister Erik Pauly zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Der Geologische Garten verbindet Natur, Wissen und Kunst auf einzigartige Weise. Er macht unsere Landschaft anschaulich und erlebbar“, sagte er. Er freue sich, dass die Stadt Donaueschingen den Garten gemeinsam mit der Bürgerstiftung wieder instand setzen konnte, betonte Oberbürgermeister Pauly.